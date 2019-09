Su café veracruzano es un sorbo de nostalgia

Como parte del aprendizaje de los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), ayer se realizó una serie de conferencias en la “Semana Académica 2019”, la cual contó con la participación de José Gilberto Parra Espino, dueño del Café Veracruzano.

“Los espacios familiares y un sorbo de nostalgia. El Café Veracruzano y la semblanza histórica en las Ciencias de la Comunicación” fue la conferencia en la que el invitado platicó sobre su llegada y estancia en esta ciudad desde hace 18 años.

Francisco Javier Luévano de la Rosa, Maestro en Comunicación, comentó que a esta charla se invitó al dueño del café, considerado un lugar icónico en la ciudad.

“Se ha convertido en un ícono este espacio, por lo que nosotros consideremos pertinente traerlos a las aulas de la facultad a razón de estas semblanzas y crónicas que se presentan en los medios digitales e impresos en los cuales los espacios públicos y familiares juegan un papel fundamental, entonces en muchas de las ocasiones los alumnos de Ciencias de la Comunicación es una parte que deben de tener bien presta para entrar a los medios”, explicó Luévano de la Rosa.

José Gilberto Parra Espino es originario de Jalapa, Veracruz, y desde hace 18 años llegó a Ciudad Juárez en busca de trabajo.

Antes de ser el propietario del Café Veracruzano, José Gilberto se desempeñó como empleado del lugar, y a pocos años de que se mantuviera operando se lo traspasaron, por lo que de los 20 años que tiene establecido el local, diez años que ha estado a su cargo.

“Esta ciudad la he sentido como una gran ciudad, a mí me abrió los brazos y me dio trabajo cuando ya en mi lugar de origen ya no lo obtuve por mi edad”, platicó José Gilberto.

El establecimiento le ha permitido a Gilberto sostener de manera económica, gracias a que se trajo un trozo de tradición de Veracruz: el café.

“Recién llegado a esta ciudad, en alguna pared que vi allá por el centro decía: ‘si vives de Juárez eres de Juárez’, y efectivamente y así lo considero, y estoy muy agradecido con la ciudad porque me dio la oportunidad y como acto recíproco, yo he tratado de dar a mi negocio un producto a la altura de esta ciudad”, comentó el entrevistado.

Además de trabajar en los que le gusta, José Gilberto ha mantenido una red de amigos, otro de los puntos positivos que le ha dado Ciudad Juárez.

“Ese es otro de los beneficios y agradecimientos que tengo yo en esta ciudad, me ha permitido que sea mi centro de operación social en el cual me he atendido con mucho gusto a mis amigos, para mí no es trabajo es una satisfacción”, manifestó el entrevistado.

Cada seis meses la UACH realiza una semana académica, y en esta ocasión denominaron a la serie de conferencias “Retos y Paradigmas en las Ciencias Políticas Sociales”, que se realizará del 23 al 26 del mes en curso.

[email protected]