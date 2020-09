Sostiene Cobach empleo de maestros

Ciudad Juárez— Aun sin trabajar, maestros de actividades paraescolares de los Colegios de Bachilleres de todo el estado han logrado mantener el empleo durante la contingencia.

Teresa Ortuño, directora de la institución a nivel estatal, indicó que debido a la pandemia las actividades físicas, deportivas, recreativas, cívicas y culturales se detuvieron.

Sin embargo, dijo, “todos esos padres y madres de familia no se van a quedar sin ingresos”, al sostener que se está viendo la posibilidad de que incluso se adapten a labores administrativas mientras hay personas de riesgo en casa.

“Todas esas materias ahorita no se pueden dar porque, cómo le da usted a la banda de guerra las clases, los deportes y los temas de cultura, si no pueden ensayar”, manifestó.

“Con un buen montaje se puede, pero no se puede dar una clase así, se puede pero no es tan sencillo”, agregó, y afirmó que no se les ha dado un descanso porque necesitan su trabajo e incluso algunos están pasando por finanzas terribles.

Las clases en los planteles del Colegio de Bachilleres en la entidad iniciaron el pasado 7 de septiembre como parte del nuevo semestre, pero a distancia, a través de distintas redes de internet como Classroom y Whatsapp.

De acuerdo con el Cobach, las actividades paraescolares son acciones que convergen en el desempeño académico del alumnado, y atienden aspectos intelectuales, socioafectivos, deportivos y artísticos que promueven una formación integral del bachiller.

Además, anotó Ortuño, a estos docentes las autoridades federales no les han permitido evaluarse para adueñarse de sus horas, “esas horas no les pertenecen, estrictamente uno podría normativamente descansarlos y no tienen derechos sobre esas horas”,

Indicó que se pidió a los directores que les pidan evidencias de trabajo para sostenerles la fuente, “que lo desarrollen de alguna otra manera, hasta supliendo al personal administrativo que forma parte de grupos de riesgo”.

Dijo que actualmente sí están percibiendo sueldo pero el tema es un “dilema”.

Ortuño no dio a conocer el número de maestros afectados, pero señaló que sí “representan un número significativo de horas”.

