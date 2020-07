Soportan hasta 23 horas al día sin agua

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Sin el servicio de agua hasta por 23 horas al día, familias soportan las altas temperaturas y se arriesgan a contagiarse con el nuevo coronavirus (Covid-19) en la colonia Lomas de Poleo.

“Hoy (ayer) nada más alcanzamos a juntar eso, no son ni 20 litros y esa agua ya es de ayer y de antier. La que alcancemos a agarrar la agarramos. Ahorita ya no hay y ya hasta mañana (hoy) nada más unas dos, tres horas. Y hoy nada más salió como una media hora”, narró María de Jesús García de la calle Privada de Coahuila.

Con tres hijos en casa, María de Jesús y su esposo tienen que administrar bien el líquido y decidir su uso entre bañarse, lavar la ropa o ponerle al aire.

“A veces a las 5:00 de la mañana como que quiere salir y sale un ratito, y ya a las 10:00 de la mañana no hay. A veces él (su esposo) se levanta a las 7:00 de la mañana y todavía no sale”, narró María de Jesús.

Mientras que algunas vecinas tienen un “chorrito” de agua, a la de ella, como es de las últimas casas, ya no alcanza a llegar.

“Cuando había agua la mayor parte del día salía un chorrito nada más, pero ahorita ya no hay, ya de la semana pasada a lo que va de esta no hay agua, nada más unas dos, tres horas. En las regaderas no sale nada, tenemos que meter en bote. Y rápidamente el agua en los aires se va, ni para el baño, ni para lavar, para nada”, aseguró.

La habitante de Lomas de Poleo lamentó que, aunque las autoridades les recomiendan lavarse las manos constantemente para evitar la propagación del Covid-19, ellos no tienen la suficiente agua para hacerlo.

“¿Cómo nos vamos a lavar las manos?, “¿Cómo vamos a tener la casa limpia, a tener todo trapeado si no hay agua? Tenemos que apartar el agua para el aire, porque sin el aire el calor no se aguanta. Si adentro no se aguanta, pues aquí afuera menos”, dijo ayer a las 11:35 de la mañana, mientras la temperatura en la ciudad ya era de 38 grados centígrados, con una sensación térmica de 40 grados.

Sus hijas de 13, 12 y 9 años se mantienen dentro de casa debido a la contingencia, por lo que todo el día deben de tener el aire prendido.

En las calles Cangrejo y Pulpo de la colonia Rancho Anapra el agua es cortada también todas las noches, aproximadamente a las 9:00 ó 10:00 y llega hasta las 5:00 ó 6:00 de la mañana, aseguraron los vecinos.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx