Soporta hambre y frío… arriba de un árbol

Ciudad Juárez.- Vivir arriba de un árbol ha sido difícil para Luis Antonio Camacho, de 45 años, pues debe aguantar el frío, además del hambre.

Su pequeña casa la construyó hace tres años con madera, plástico, esponjas y cobijas, en un parque de la colonia San Francisco, relató.

En la parte alta de un moro, en un espacio de casi dos metros cuadrados, Luis Antonio hizo su morada, luego de tener problemas con su expareja; al cerrarle la puerta, él decidió abrir otra, pero distinta a la de cualquier ser humano.

“Tuve problemas, pero como no tuve otra casa y se me cerraron las puertas, me vine a subir aquí al árbol”, dijo.

Para sustentarse trabaja por las tardes en una tienda con una persona adulta mayor, en donde le ayuda a cargar los productos más pesados. También recolecta botellas de vidrio y botes de aluminio para obtener 300 pesos semanales, platicó.

“En mi casa sólo tengo dos cobijas y unas esponjas, esta es mi habitación; se me ocurrió porque me quedaba en el parque en el piso, pero un día me desperté y traía una tarántula en la panza, entonces, ya no me gustó quedarme ahí”, relató.

Luis platicó que tuvo problemas con la adicción a la mariguana, por lo que su segunda relación también terminó.

En alguna ocasión lo dejaron quedar en una casa debido a que descendió la temperatura; sin embargo, la pequeña choza en el árbol es su única pertenencia, mencionó el entrevistado.

“Las noches son frías, por eso puse ese hule y los veranos es puro calorón, pero afortunadamente no me he enfermado”, dijo el entrevistado.

En el lugar, rodeado de otros moros secos, algunos juegos infantiles, casas y empresas maquiladoras, Luis decidió también acumular diversos objetos para vender, pues es difícil para él conseguir un empleo, debido a que por su forma sencilla de vestir se ha sentido discriminado.

“Gano 300 pesos, o a veces 400, por eso como lo que alcance, casi siempre sopa Maruchan o galletas, porque no tengo dónde cocinar ni nada, pero tampoco voy a molestar”, relató Luis.

A dos metros del suelo, con diversos objetos está adornado un árbol poco frondoso, en donde Luis piensa pasar su vida ante la falta de oportunidades para encontrar un empleo formal que le permita mejorar su calidad de vida, dijo.