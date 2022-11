Son ya 300 las casas de campaña en el río

En al menos 300 casas de campaña, cientos de venezolanos forman parte del campamento migrante instalado en el bordo del río Bravo, con la esperanza de que tras las elecciones intermedias que se llevarán a cabo hoy en Estados Unidos puedan ser recibidos por el Gobierno de Joe Biden.

En contraste con la cifra oficial de Gobierno del Estado, que hasta la mañana de ayer era de 86 carpas, minutos antes del mediodía El Diario contabilizó al menos 300 casas de campaña o carpas creadas con plásticos junto al río, frente a las autoridades de Estados Unidos.

Al momento del conteo, 88 carpas estaban instaladas sobre el bordo de concreto del río internacional que divide a México de Estados Unidos, en la zona donde termina el muro fronterizo, en donde dos personas más duermen sin carpa, sobre cartones y cobijas.

Otras 146 casas de campaña estaban sobre el bordo de tierra, frente al área en donde los migrantes se entregan a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso; 34 más estaban instaladas en la cancha de basquetbol de la asociación civil cristiana Mirando a lo Alto, ubicada en la parte alta del bordo del río, y 32 en la misma parte alta pero en la zona de tierra, además de que la carpa que fue instalada hace aproximadamente 12 días como centro de acopio ya es utilizada para dormir en las noches.

A las 301 carpas en dicha zona se les sumaban las que fueron instaladas hace semanas en el puente peatonal que lleva de la avenida Heroico Colegio Militar hacia el área del puente ferroviario, conocido como “Puente Negro”.

Y, aunque de acuerdo con el representante del Gobierno estatal en la Zona Norte, Óscar Ibáñez, hasta ayer sumaban 400 personas en el bordo, el conteo de los propios sudamericanos supera las mil personas.

Además, en los albergues Juntos por la Niñez y el Refugio Temporal San Lorenzo hasta ayer se encontraban 263 personas migrantes de origen venezolano, informó el funcionario estatal.

‘Ustedes dependen del voto de ellos’

Los resultados de las elecciones de hoy en Estados Unidos representan para algunos venezolanos varados en Ciudad Juárez la mayor esperanza de ser aceptados en ese país, ya que creen que la nueva política de expulsión para ellos implica un juego político de los demócratas para no perder las elecciones, debido a que éstas definirán el control que los partidos Demócrata y Republicano tendrán del Congreso.

El pasado domingo, durante su visita al campamento migrante, el fraile Ignacio Harding les pidió a los venezolanos que si tienen familiares o amigos en Estados Unidos les digan que salgan a votar y que lo hagan por quienes respetan los derechos humanos de los migrantes.

“Ustedes dependen del voto de ellos”, les dijo uno de los ocho frailes de la Red Franciscana para Migrantes que visitaron esta frontera con el fin de conocer la realidad que viven los venezolanos en Ciudad Juárez y denunciar que Estados Unidos violenta sus derechos al negarles la oportunidad de solicitar asilo.

Al pedir apoyo al Papa Francisco, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que intercedan por ellos ante Biden para que cree un corredor humanitario para los sudamericanos que se encuentran varados en México, el migrante venezolano David Lara dijo que la mayoría de quienes están en Juárez no cumplen con todos los nuevos requisitos del Gobierno de Estados Unidos para recibirlos.

El proceso aplicado y anunciado el pasado 12 de octubre acepta únicamente a solicitantes que no se presenten en la frontera entre México y Estados Unidos, que hayan ingresado a México antes de esa fecha, que sean solicitados por un patrocinador económico que sea residente o ciudadano estadounidense y que el solicitante no haya sido expulsado de Estados Unidos en los últimos cinco años.

“La desesperación no es de ahorita, la desesperación viene de años, desde que estábamos en Venezuela, porque hay violencia, y si estamos aquí es porque en nuestro país no podemos estar. Y estamos desesperados, estábamos desesperados cuando cruzamos siete, ocho países huyendo muchas veces de las autoridades; estamos angustiados porque no nos dan una respuesta”, dijo Lara.

También destacó que los migrantes instalaron banderas blancas sobre sus casas de campaña en señal de paz en México y en Estados Unidos.

