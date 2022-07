Son nuestras hijas... no mercancía, acusan

Idalí no pudo celebrar ayer sus 32 años de edad junto a su familia, con un pastel comprado por su padre como lo hacía cada año, porque el 23 de febrero de 2010 se convirtió en víctima de desaparición, trata y feminicidio, por lo que en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas su mamá se manifestó en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).

Con la denuncia de “Son nuestras hijas, no mercancía”, Norma Laguna llegó ayer hasta el edificio ubicado sobre el bulevar Zaragoza, acompañada por otras madres de víctimas del Arroyo El Navajo, quienes sufrieron los mismos delitos, y de activistas de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, en busca de prevenir que otras familias pasen por lo mismo.

PUBLICIDAD

“La trata de personas es realidad, porque a mi hija la tuvieron cautiva, a ella la vendían a militares, la vendían a policías, la vendían en hoteles, en bares, y siempre que la veían la traían personas, ella no andaba por su cuenta. Hay personas que se llevan a las niñas, a las mujeres para venderlas, para que tengan ellos un sustento económico a través de ellas”, denunció la madre de Idalí Juache Laguna.

Idalí tenía 19 años, cuando la mañana del 23 de febrero de 2010, salió de su casa para ir a visitar a un familiar al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Ciudad Juárez, ubicado en la calle Barranco Azul. Pero días antes había olvidado un anillo en una agencia de modelos en la que había hecho un comercial, por lo que le había comentado a su mamá que iba a ir por él. Por eso su mamá asegura que fue ahí donde desapareció.

Después de permanecer dos años como desaparecida, elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) encontraron parte de su cráneo en el Arroyo El Navajo, por lo que Laguna pidió el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizarle estudios de ADN. Y, fue hasta que le confirmaron que los restos sí pertenecían a su hija, cuando Norma decidió enterrarlos, hasta diciembre de 2012.

“Mi hija no está aquí, no hubo una buena investigación, hubo muchas negligencias, a lo mejor si hubieran hecho bien su trabajo como debieron haber hecho, estuviera ella aquí, la hubieran encontrado con vida, no en restos”, denunció ayer su mamá, junto a las otras madres, todas con los rostros de sus hijas plasmados en playeras rojas, blancas y moradas.

El dueño de la agencia de modelos a la que Idalí iba a acudir el día que desapareció era Camilo del Real Buendía, quien estuvo detenido y también se le relacionó con otros casos, pero fue dejado en libertad en enero de 2019.

“Todavía hasta ahorita no entiendo por qué dejarlo salir, había una testigo que lo identificaba como el chofer que trasladaba a las muchachas a los bares, a los hoteles del centro de Ciudad Juárez. Y ese juez decidió que no, que él no tenía nada que ver, cuando el anillo de mi hija se encontró ahí, y cuando yo fui a preguntar ahí en la agencia de él la hermana Ana Rosa dijo que el anillo no estaba ahí, después a las semanas él mismo lo lleva a la Fiscalía”, reclamó Laguna.

Los detenidos por el caso de Arroyo de El Navajo fueron los de más bajo nivel, ellos no tuvieron los suficientes recursos para pagarles a las autoridades para que sus hijas no fueran vistas ni fueran encontradas. Por lo que falta la detención de quienes están más arriba de ellos en la comisión de los delitos, denunció.

El objetivo destacó, es la prevención, para que otras madres sepan lo que sigue ocurriendo en Ciudad Juárez.

“Conmemoramos el nacimiento de Idalí, conmemoramos la desaparición de Marlen Amox, y justo hacer una acción pública contra la trata, en este día internacional contra la trata. Y este año es importante decir que se tienen registradas 24 carpetas de investigación por trata. Teníamos años que este delito se marcaba en cero, cero, este año ya van 24, y cuando hay una mujer tratada, hay muchas atrás, cuando hay un hombre tratante, hay muchos consumidores atrás”, denunció Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres.