Son migrantes y pacientes Covid

Ciudad Juárez— “Joel” es asintomático, pero al intentar cruzar la frontera cayó del muro, se fracturó una pierna y tuvo que ser hospitalizado en Estados Unidos, donde descubrieron que es positivo al nuevo coronavirus (Covid-19), por lo que al ser deportado a México fue trasladado al ‘hotel filtro’ para migrantes de Ciudad Juárez.

Con él, hasta ayer sumaban 32 migrantes positivos a Covid-19 en el estado de Chihuahua, dos en un albergue en Ojinaga y 30 más en Ciudad Juárez, 12 de los cuales ya se recuperaron en el Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario y una más en una casa de renta.

De acuerdo con Rosa Mani, integrante de la Organización Mundial para la Paz y coordinadora del ‘hotel filtro’, hasta ayer 17 migrantes habían dado positivo en el espacio instalado dentro del hotel Flamingo.

Mani explicó que 16 de ellos fueron trasladados al hotel del Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario por considerarse personas vulnerables, y al hacerles la prueba de Covid-19 dieron positivo, mientras que el mexicano, cuyo nombre real fue cambiado para proteger su identidad, fue deportado el martes de Estados Unidos y trasladado al hotel a bordo de una ambulancia.

Ayer, en la rueda de prensa virtual de Gobierno del Estado, el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte del estado, informó de tres brotes en albergues para migrantes, uno en el albergue de Ojinaga con dos casos, otro en el Leona Vicario con 12 contagios y uno más en el albergue filtro para migrantes, con siete casos positivos.

Sin embargo, el coordinador del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), Enrique Valenzuela, aseguró que en el albergue filtro para migrantes “Espíritu Santo”, el cual pertenece a la Red de Albergues de Ciudad Juárez, no se habían presentado casos de coronavirus.

Mani confirmó que se trataba del ‘hotel filtro’, donde los casos confirmados sumaban 17. Y explicó que el brote no se dio dentro del hotel, ya que los migrantes que fueron considerados como vulnerables en el albergue federal llegaron contagiados.

Saldrán hasta que el resultado sea negativo

La activista destacó también que aunque el espacio se planeó para alojar a los migrantes durante 14 días, los casos positivos no podrán salir hasta que den negativo a las pruebas.

“Había una familia que salió positiva, se esperaron 15 días para volverles a hacer la prueba y volvieron a salir positivos. Hasta que salgan negativos los vamos a tener aquí”, aseguró la coordinadora del hotel que abrió sus puertas el 9 de mayo para acoger a los migrantes tras el aislamiento de los albergues en esta frontera.

Sobre “Joel”, detalló que no cuenta con ningún síntoma y no sabía que era portador del virus hasta que le hicieron la prueba en Estados Unidos, pero no puede ser enviado a su lugar de origen debido a su operación en una pierna y a que puede contagiar a otras personas.

El ‘hotel filtro’ es resultado de una iniciativa ciudadana para proteger a los migrantes y a la propia comunidad durante la contingencia de salud; es coordinado por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM-ONU) y la Organización Mundial Para la Paz (OMPP), en cooperación con organizaciones de México y Estados Unidos y las autoridades mexicanas.

Cuenta con un equipo de médicos y enfermeros cubanos y auxiliares venezolanos, coordinados por la doctora Leticia Chavarría.

El objetivo es que los migrantes recién llegados a la ciudad o que tengan que salir de sus viviendas por no poder pagar la renta debido a la pandemia, tengan un lugar dónde pasar la cuarentena, para luego ser canalizados a otros albergues con la seguridad de que no tienen el virus.

Leona vicario

De acuerdo con Gabriel Soto, el nuevo coordinador del Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario, tanto los 12 migrantes como los dos trabajadores que habían dado positivo en sus instalaciones ya se recuperaron.

“Ya dimos de alta a los 12, ahorita no tenemos casos positivos aquí en Leona Vicario, y las personas que trasladamos –al hotel filtro– lo hicimos porque eran personas con algún tipo de enfermedad, ya fueran mayores de 60 o con alguna morbilidad, alguna enfermedad como hipertensión o diabetes, de esas personas fueron las que salieron positivas ya cuando estaban allá, en el hotel”, comentó Soto.

El coordinador del albergue federal, donde hasta ayer se tenían alojados 267 extranjeros, explicó que el lugar se mantiene en cuarentena, en espera de recibir el alta sanitaria de parte de la Secretaría de Salud del Estado.