'Son migrantes carne de cañón para políticos'

Ciudad Juárez.- La migración se ha convertido en un elemento de agenda en las campañas políticas, como lo continúa haciendo el republicano Donald Trump con la criminalización, racismo y xenofobia, señaló el doctor Fernando Lozano Ascencio, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Hay una creciente politización de las migraciones, es una constante en el escenario mundial… Donald Trump es una evidencia de cómo la migración es parte de una estrategia y una agenda de campaña política”, indicó durante la conferencia magistral Movilidad humana, políticas públicas y las humanidades del binacional de Migración, Movilidad Humana y Humanidades.

En el evento realizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y la UNAM, también destacó que los estados han puesto más énfasis en la protección de sus territorios, con políticas de reforzamiento de sus fronteras, estableciendo muros extraterrotirales, como ocurre con México, tras las negociaciones con Estados Unidos.

Sobre las respuestas que han tenido los estados frente a los cambios en la movilidad, señaló que los cambios en las políticas migratorias, con un mayor énfasis en la seguridad nacional.

El reforzamiento de las fronteras no solo se enfoca en las fronteras tradicionales que dividen a los países, sino también en su interior. “Y este es un proceso que se está viviendo muy intensamente no solo en América, en Europa y de alguna manera también en Asia, que es la expansión de políticas migratorias extraterritoriales, que de forma negociada o pungitiva establece muros extraterritoriales en así llamados terceros países seguros, que en rigor lo que hacen es evitar que personas no deseadas lleguen a algunos países desarrollados, y vemos muy claramente en estos momentos lo que pasa en el caso de México respecto a los Estados Unidos de América”, explicó.

Con estas políticas se busca interceptar a los migrantes antes de su llegada, en este caso a Estados Unidos, o facilitar la expulsión de aquellos que han conseguido entrar.

“Las fronteras se establecen dentro del territorio, de alguna manera para hacer filtros, para deportar. Dentro del territorio y fuera del territorio. No estamos hablando estrictamente de la frontera tradicional, ahí lo que existe es esta tendencia a reforzar control fronterizo”, agregó Lozano Ascencio.

El congreso binacional de Migración, Movilidad Humana y Humanidades, continuará hoy de manera virtual, con la conferencia magistral Entre la espera y el asentamiento, extranjeros y desplazados en la frontera México y Estados Unidos, a cargo del doctor Josiah Meyman, del departamento de Sociología y Antropología de UTEP, de 9:00 a 10:00 de la mañana. (Hérika Martínez Prado/El Diario)