Son menos extranjeros: alcalde

Ciudad Juárez.— Aunque el alcalde Cruz Pérez Cuéllar no precisó cuántos migrantes hay en la ciudad, dijo que la cifra de 35 mil que se manejó la semana pasada no es real.

“Yo creo que no hay un dato, no tengo ningún dato que me indique que haya 35 mil, sinceramente, yo creo que hay muchos menos”, declaró.

Las cifras que se manejan es que en la ciudad hay desde 6 mil hasta 35 mil migrantes, dijo. “Pero no hay manera de medir exactamente cuántos hay”, comentó.

Sobre el campamento de migrantes que se encuentra a un costado de la Presidencia Municipal, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, aseguró que se ha estado dialogando con ellos para que acudan a los albergues que están disponibles.

Dijo que se han respetado sus derechos humanos, pero también se les ha hecho saber que deben respetar la ley.

La semana pasada, al encabezar la Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez, la gobernadora Maru Campos reiteró el llamado al Gobierno federal para que atienda el tema migratorio en esta frontera ante la situación crítica que actualmente se vive e hizo una exigencia contundente para que se aborde.

Dijo que de acuerdo con estimaciones de las organizaciones civiles y religiosas que han atendido y acompañado a los migrantes en su peregrinar, en Juárez hay cerca de 35 mil personas varadas esperando poder cruzar hacia los Estados Unidos.