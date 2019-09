Son los ‘príncipes de la pista’

Ciudad Juárez— Diversos ritmos musicales bailaron niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down, en la primera eliminatoria del concurso “Príncipes de la Pista”.

Después de haberse preparado por una semana con clases de baile, María Selene Pérez, de 28 años de edad y Ramón Enrique Barrón, de 35 años, se subieron al escenario para bailar un popurrí de rock, cumbia, reggaetón y música folclórica.

María Esther Barrón, madre de Ramón, comentó que la inquietud por bailar de María Selene y su hijo inició desde que eran niños.

“Se desenvuelven muchísimo, les gusta andar activos; les ha ayudado a desenvolverse, a ser más ágiles porque a veces ellos son lentos”, platicó la madre de Ramón.

Fueron seis parejas entre jóvenes, adultos y un niño de 11 años los que además de participar en el concurso vistieron atuendos para mostrar en la pista sus mejores pasos.

Para Daniel Ramírez, maestro y coreógrafo de baile, esa fue la primera vez que entrenó a personas con Síndrome de Down, una experiencia que quiere repetir.

“Desde que me dijeron de la oportunidad acepté, es algo nuevo, pero padre, me deja una muy buena experiencia... ahorita los voy a ver. Se piensa que se les sobreprotege mucho, pero yo trabajé con ellos fuerte y duro, si no lo hacían les decía que le pusiera más ganas; sí trabajaría nuevamente con ellos”, expresó Daniel.

“Yo tenía una perspectiva diferente, yo pensaba que se batallaba mucho con ellos, de que se tenía que ir muy despacio, pero entienden muy bien; se trabaja un poquito más lento, simplemente se les explica todo a más detalle”, añadió el maestro de baile.





Bailan de todo en la pista

El evento fue organizado por la Subsecretaria de Desarrollo Social de la Zona Norte a través del programa “Unidos con Valor”.

“El objetivo es la inclusión de las personas con alguna discapacidad, por eso se organizó este evento para que participen niños, niñas, adolescentes y adultos con Síndrome de Down”, explicó Rogelio Loya, jefe de Programas Sociales.

Otros géneros musicales que los participantes mostraron arriba del escenario fueron Tango, salsa y cumbia.

El concurso será en dos eliminatorias, y a partir de hoy y hasta el viernes podrán inscribirse en las instalaciones de la dependencia, en horarios de oficina, dijo Rogelio Loya.

Explicó que esperan que se integren a la segunda eliminatoria 14 parejas, para que lleguen a la semi final por lo menos diez, y para la gran final sean cinco pares los que se disputen el primero lugar.

La segunda eliminatoria se llevará a cabo el 21 de septiembre y la gran final el 29 del mismo mes, confirmó el funcionario.

El premio para la pareja ganadora del primer lugar será un viaje a Mazatlán, la segunda posición se ganará un viaje a Creel, Chihuahua y el tercer lugar obtendrá dos carnets para asistir al cine.

La primera eliminatoria se realizó en el auditorio de la subsecretaría, ubicado en el Parque Central.





[email protected]