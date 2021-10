Son calles un peligro para peatones

Ciudad Juárez— Annete Alejandra, de 15 años y estudiante del CETIS 61, murió al ser atropellada por la conductora de un vehículo sin matrículas de circulación, que omitió ceder el paso a la viandante en zona escolar, establece el peritaje terrestre preliminar realizado por personal de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV).

La guiadora, además, intentó darse a la fuga al percatarse del resultado de su forma de conducir a exceso de velocidad, dijo Arlín Vargas, vocera de la dependencia municipal.

En este punto la vía tiene como límite de velocidad los 35 kilómetros por hora por ser zona escolar, sin embargo, la guiadora, que carecía del seguro de responsabilidad de daños a terceros, circulaba por arriba del kilometraje permitido, por lo que el impacto contra la adolescente fue mortal.

Estadísticas oficiales de Seguridad Vial indican que durante el presente año han fallecido 29 peatones por atropello en Ciudad Juárez y en 16 casos los responsables huyeron del lugar y abandonaron a sus víctimas.

Una cifra devastadora para los integrantes del colectivo local Peatones Heroicos, que consideran que “caminar por la vía pública representa un verdadero reto sobre todo para las personas con discapacidad, niños y adultos mayores”, como citan en su página oficial en la red social Facebook.

‘Caminar por las calles, una práctica de alto riesgo’

Esta organización civil ha difundido en los últimos años la información sobre los derechos de los peatones a ser respetados y sus campañas diarias las mantienen a través de fotos y videos en los que documentan los problemas diarios que los ciudadanos enfrentan al caminar por las calles de esta ciudad.

Sin embargo y pese a las campañas realizadas por las autoridades municipales y los diversos colectivos sociales, caminar por las calles de la ciudad puede resultar una práctica de alto riesgo.

Las cifras aportadas por Seguridad Vial muestran que de enero a la fecha en la ciudad han ocurrido 225 atropellos a peatones; en 91 casos el conductor se dio a la fuga y omitió el deber de auxilio. Enero (22) y febrero (21) fueron los meses de mayor incidencia.

El 2020 y cuando a causa de la pandemia la movilidad se redujo, Seguridad Vial reportó 338 atropellamientos y en 99 casos los automovilistas se fugaron sin hacerse responsables de los daños ocasionados.

Peatones responsables

Ayer Seguridad Vial realizó un llamado a la comunidad fronteriza para que conozca las indicaciones principales para evitar un accidente cuando se camine por las calles.

La primera es evitar cruzar la calle a mitad de cuadra, pues en caso de provocar un accidente el peatón será el responsable y deberá responder por los daños causados, si así lo determina el peritaje correspondiente. Siempre se debe cruzar por las esquinas y en el caso de zonas escolares u hospitalarias transitar por la zona delimitada para ello.

Se recomienda caminar siempre por la banqueta u orilla de la vía, no cruzar entre vehículos, aun si éstos se encuentren estacionados, en un cruce con semáforo esperar la luz roja, no cruzar sobre el tren aunque esté detenido, no caminar utilizando el celular ni ambos audífonos al mismo tiempo.

Además la dependencia exhorta a respetar las indicaciones de los oficiales que resguardan los cruceros y en caso de emergencia llamar al 911.