Son cada vez más niños los que intentan cruzar el río hacia El Paso

Más niñas y niños se han visto caminando al lado de sus padres o sobre sus hombros cruzando el río Bravo, en la búsqueda por internarse a Estados Unidos desde Ciudad Juárez, constató este medio en un recorrido.

Familias enteras de distintos países de origen como Guatemala, Nicaragua, Colombia y Venezuela han decidido salir de aquellos lugares por falta de oportunidades o delincuencia, según han contado, incluyendo a menores de edad, niños y adolescentes, quienes son resguardados del agua y las inclemencias del tiempo por sus madres y padres.

Ayer, en la orilla juarense del río Bravo, más personas en contexto de movilidad llegaron al marcador 36 del muro fronterizo, que se ha vuelto una referencia de entrada al vecino país.

Por medio de WhatsApp o Facebook Messenger, personas que presuntamente han logrado entrar a Estados Unidos y conseguido empleo alientan a los que van llegando a Juárez en tren de carga o a quienes llevan tiempo en esta ciudad a cruzar el río, las vallas metálicas y alambres de púas, y entregarse a la Patrulla Fronteriza para acelerar su proceso de aceptación en aquel país, según contaron dos mujeres venezolanas que decidieron hasta quitarse el pantalón para cruzar y tener algo seco una vez que se encontraban en tierra texana.

No obstante, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), continúan con “ajustes operacionales con el propósito de maximizar (su) habilidad de responder, procesar y reforzar consecuencias” para quienes “no utilizan vías o procesos legales, como CBP One, y aquellos que no tienen un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos”, según aseveraron en un comunicado para informar sobre el paro de operaciones del tren de carga en dos puntos de la frontera México-Estados Unidos, incluido El Paso, Texas.

Tras cruzar el río, algunas personas usan ropa que está en la rivera paseña del río para secarse o para cambiarse y luego intentar brincar o atravesar la concertina, custodiada por elementos de la Guardia Nacional de Texas, que, a diferencia del domingo, ayer lunes no permitieron la entrada (aunque algunos migrantes aprovechan el descuido de los agentes para meterse y correr a la fila de atención de la Patrulla Fronteriza).

