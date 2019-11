Son agentes de la legalidad

Un total de 45 niños de dos escuelas primarias de la ciudad se graduaron ayer como agentes de la Legalidad.

La preparación que tuvieron fue realizada por estudiantes becarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quienes fungieron como inspectores, y la Fiscalía General del Estado a través de su Departamento de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, indicó Flor Rocío Ramírez, directora de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ.

“Ustedes tienen que generar un cambio en el lugar que viven, tienen que hacer una mejor ciudad”, dijo a los menores antes de entregarles el reconocimiento y la placa que los identifica como niños y niñas de la academia infantil de la UACJ.

Dijo que como parte del programa “Somos UACJ unidos por tu comunidad, los estudiantes de esta institución que reciben una beca, retribuyen el servicio en beneficio de diferentes sectores de la población; la Academia Infantil de la Legalidad es uno de estos proyectos.

La formación de los menores se realizó en las escuelas Miguel Alemán y Carlos Villarreal, los asesores fueron ocho jóvenes becarios.

El director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración Alonso Morales, dijo a los menores que ahora son parte de esta academia infantil, pero que espera que en unos años más puedan regresar a esas instalaciones como alumnos de la máxima casa de estudios.

“Para mí fue importante estar en la Academia Infantil UACJ porque me ayudó a aprender nuevas cosas y me hizo feliz, me enseñó los valores, a respetar a cómo prevenir accidentes, a saber que todas las personas son importantes y nos enseñaron a comportarnos como ciudadanos y esto es muy valioso porque nuestro país estaría en paz si todos conviviéramos”, mencionó Leslie Gabriela Prieto, estudiante de la escuela Miguel Alemán, quien recibió su placa de agente.

Javier Benavides González, coordinador de la mencionada área de la fiscalía entregó las placas en representación del fiscal general del estado, Cesar Augusto Peniche Espejel.