Ciudad Juárez.- Vecinos de diversos fraccionamiento de la ciudad hicieron llegar a esta redacción su reportes por fallas en el suministro de la energía eléctrica.

Melenu, habitante del fraccionamiento Del Real, dijo que el pasado domingo explotó un transformador, sin que hasta este momento haya sido reparado.

“Y por más reportes que hacemos a la Comisión Federal de Electricidad no vienen, supuestamente puede tardar más de una semana en venir, estamos sin luz, no podemos prender calefacción eléctrica y el frío es insoportable, somos muchos afectados y a la CFE parece no importarle”, dijo la residente afectada.

El transformador se encuentra en la avenida Manuel Jesús Clouthier frente al número 7129, del fraccionamiento Del Real.

“Todos los vecinos hemos estado poniendo reporte y no se atiende”, dijo la quejosa.

En el fraccionamiento Urbivillas del Prado al suroriente de la ciudad, vecinos también comunicaron carecer de electricidad.

“Se han hecho reportes pero siguen con la misma excusa, en todo el fraccionamiento hay luz excepto en la calle, Prados de la Aurora.

El primer reporte, C0406053817, fue del día 30 de diciembre del 2023 y de nuevo las familias dicen no tener luz desde ayer del martes, por lo que han realizado nuevos reportes, C0406053817 y C0406054016

En Parajes de San Isidro los vecinos aseguraron tener dos semanas realizando los reportes en la CFE y hasta el momento no los han atendido.

“La luz se va cada 10 minutos y con ello no tenemos agua”, aseguró un vecino afectado que solicitó el anonimato.