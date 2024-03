Solicitará también licencia Ortiz Orpinel

Ciudad Juárez.- En la última sesión de Cabildo de abril, que es el 22, además del alcalde, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, solicitará licencia para separarse del cargo y unirse a la campaña para la reelección.

En el caso de los regidores que buscarán repetir en el puesto tienen la opción de continuar en su cargo sin pedir licencia, pero no podrán hacer actividades de proselitismo durante su horario de trabajo, indicó Ortiz Orpinel.

“La propia ley electoral del Estado les da la posibilidad o no (a los regidores y presidente municipal) de separarse del cargo, esto porque es reelección”, explicó.

Expuso que el proceso electoral inicia el 25 de abril formalmente, y los ediles, si deciden separarse del cargo, lo tienen que hacer a más tardar el 24 de abril.

“Ahorita yo no tengo ninguna solicitud por parte de ningún regidor, no solamente de Morena o de la Colación, si no de ningún otro”, aseguró el secretario del Ayuntamiento.

Buscará síndica la alcaldía

La síndica Esther Mejía, quien buscará la alcaldía por Movimiento Ciudadano (MC), presentó la licencia este lunes en la sesión previa de Cabildo para separarse del cargo del 23 de abril al 2 de junio.

El permiso de Mejía se votará en la sesión ordinaria de este miércoles, pero entrará en vigor hasta abril.

Ortiz explicó que en el caso de los regidores y presidente municipal la ley les permite separase o no de su cargo durante este proceso.

“Cuál es la diferencia, que a la hora de la campaña sí pueden hacer campaña, pero si están como regidores en funciones tienen que venir atender todo lo relativo a sus funciones inherentes, como las comisiones, las sesiones, tienen que venir a estar aquí presentes y en ese momento no pueden hacer campaña, quedarían limitados específicamente a los días inhábiles”, manifestó.

Agregó que el mismo caso es para el presidente municipal, quien igualmente sólo podría hacer labores de campaña los fines de semana, razón por la que decidió pedir licencia el 22 de abril, en la última sesión ordinaria de abril.

El secretario del Ayuntamiento dijo que en su caso quien va de suplente de Cruz Pérez Cuéllar en la reelección solicitará licencia también el 22 de abril y el alcalde deberá dejar un encargado del despacho de la Secretaría.