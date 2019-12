Solicitan utilizar bien herramienta peatonal

La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) instó a la comunidad a utilizar correctamente los semáforos peatonales, presionando el botón que éstos tienen a un costado para poder cruzar a salvo.

Ayer, ciudadanos señalaron descoordinación en semáforos peatonales ubicados justo enfrente del área de Consulta Externa del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL), sobre Paseo Triunfo de la República.

Los juarenses señalaron en el área referida que la situación provocaba un riesgo para las personas que deben cruzar. No obstante, la DGTM precisó que la inconformidad radicó en que las personas no presionaban los botones de los semáforos, que generan un tiempo para poder continuar.

Siendo en su mayoría adultos mayores y mujeres embarazadas o con bebés en brazos, al no presionar los botones, sorteaban el tráfico, que iba a más de 60 kilómetros por hora, mientras pretendían cruzar.

“Qué los arreglen, pues si para eso les pagan. Para eso nos quitan tanto dinero. Aunque no pasamos por aquí tan seguido, rápido se da una cuenta de la situación”, “Necesitan ponerlos bien para que la gente pasemos con más confianza”, fueron algunas de las quejas de los peatones abordados ante la situación.

José Sánchez, vocero de la DGTM, indicó que se envió una unidad de Control de Tráfico a la zona, no obstante ésta constó que los peatones no presionaban el botón, por lo cual no cambiaba el semáforo.

Ante lo expuesto, invitó a la comunidad a hacer uso correcto de los cruces peatonales entendiendo primeramente el mecanismo o funcionamiento de los mismos.

“Lo primordial que tiene que hacer el peatón, cuando se tope con este tipo de semáforos, ya sea en zonas de hospitales o en cruceros grandes, es esencialmente identificar el botón hacia el lado que pretende cruzar y oprimirlo. Automáticamente el ciclo se identifica, y se tiene que esperar a que termine el ciclo (de vehículos) y una vez concluido iniciará el cruce del peatón. Si las personas no oprimen ese botón difícilmente darán la funcionalidad para la que están hechos, para dar control a un flujo peatonal”, indicó.





