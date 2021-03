Solicitan recursos para hombre enfermo

Ciudad Juárez—La situación de Martín Alonso Márquez se ha tornado difícil desde fines del año pasado: su esposa falleció hace poco más de cuatro meses y en febrero, su madre. Ahora él tiene problemas de salud en los riñones y otros órganos, por lo que requiere del apoyo de la comunidad para realizarse los estudios médicos que diagnostiquen su enfermedad.

“Las hijas de Martín no se han recuperado de la muerte de su mamá y de su abuelita, y ahora no saben cómo hacerle para curar a su papá, por eso intervengo y pido ayuda a la gente, con el fin de que él sea atendido por un médico”, dijo Norma Lilia Díaz, familiar de Alonso Márquez.

Comentó que hace unas semanas estuvo internado en el Hospital General, pero no sintió mejoría, además de que la póliza del Instituto de Salud y Bienestar, antes Seguro Popular, no le cubre los exámenes que le tenían que hacer y no cuenta con recursos para que se los realicen por fuera.

Díaz aseguró que su familiar pidió salir del nosocomio porque además le dio miedo contagiarse de Covid-19, ya que eso le ocurrió a su mamá cuando la internaron ahí.

“A mi suegra la hospitalizaron para operarla de la cadera, pero se contagió de Covid-19 y falleció días después, por eso Martín decidió salir y tratar de recuperase en la casa, pero su salud sigue empeorando”, indicó la entrevistada.

Norma Lilia aseguró que las hijas de Martín, de 60 años de edad, se han apoyado en parientes y amistades pero no han logrado reunir el dinero necesario para que se atienda con un médico y le hagan los estudios requeridos.

“No sabemos qué cantidad se necesita para esos estudios, pero antes debe revisarlo un doctor y él debe dar las instrucciones sobre el tipo de exámenes a los que debe someterse Martín; espero que la gente nos ayude”, indicó.

Norma Lilia dijo que quienes gusten auxiliar a su pariente, se pueden comunicar con ella al teléfono (656) 555-6735.

lcano@redaccion.diario.com.mx