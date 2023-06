Solicitan extranjeros ayuda ante el calor

Decenas de migrantes que duermen dentro y fuera del campamento ubicado a un costado del puente fronterizo Lerdo pidieron ayer el apoyo de organizaciones y autoridades ante las altas temperaturas que se viven en la ciudad.

“Lorenzo”, como pidió ser identificado un venezolano de 23 años de edad, dijo que hace seis días llegó con su esposa a la ciudad, y aunque han buscado refugio hasta la tarde de ayer no habían sido canalizados a un albergue, por lo que duermen en el exterior del campamento, al cual no les permiten entrar ni al baño.

“Aquí no quieren dar albergue a uno, hoy desde las 9:00 de la mañana nos dijeron que nos iban a llevar a un albergue, que viniera más tarde, ya son las 6:00 de la tarde y aquí seguimos, pero ahora me dicen que no, que ya no hay oportunidad. Y nos toca quedarnos aquí otra vez”, dijo el sudamericano quien salió hace dos meses de su país con la intención de llegar a Estados Unidos.

Dijo que cuando su esposa quiere ir al baño acuden a tocar las puertas de las casas del sector, en donde les cobran 15 pesos por entrar. Y cuando se bañan lo hacen en el exterior del campamento, en donde también prenden fogatas para cocinar.

La tarde de ayer más de 30 personas permanecían en el exterior, sentados bajo los árboles, sobre cobijas y cartones. Entre ellos Ricky, otro venezolano de 26 años de edad, quien pidió el apoyo de la comunidad y de las organizaciones no gubernamentales para que ayuden principalmente a los menores de edad que duermen a la intemperie.

“Muchos andan trabajando y ahorita comienzan a llegar más, en la noche. Aquí dormimos muchos, con los zancudos (moyotes), necesitamos sábanas, comida para los niños”, dijo mientras que un niño de tres años de edad jugaba sobre la banqueta, en donde duerme desde hace tres semanas con su mamá.

Migrantes que permanecen dentro del campamento también pidieron a las autoridades que se les dote de más agua, ventiladores y que se realice con más frecuencia la limpieza de los baños portátiles que les instalaron, debido a que el calor les ha complicado su estadía en el lugar.

De acuerdo con Edson “N” están desesperados por la falta de apoyo y las altas temperaturas, además de que los baños altos emanan olores insoportables.

“Tardan a veces hasta tres días en limpiarlos y ya cuando viene la máquina salen los olores, toda la calle se llena de olor”, dijo Ricky.

“Queremos que venga la ONU, para que vea que tenemos pura agua caliente para tomar, nos bañamos con agua tratada y los baños están muy sucios, queremos que venga la ONU”, pidieron los migrantes que permanecen en el campamento que abrió sus puertas el 22 de mayo para alojar únicamente a las casi 250 personas que se encontraban acampando sobre la calle General Rivas Guillén, en el exterior del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Presidencia Municipal.