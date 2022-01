Solicitan donantes de sangre para Marco Antonio

Ciudad Juárez— Con urgencia, familiares de Marco Antonio Vargas Moreno solicitaron el apoyo de la comunidad, pues están en busca de donadores de sangre para que pueda ser intervenido quirúrgicamente, ya que padece cáncer de páncreas.

Su esposa, Adela Lara Cruz, dijo que su esposo tiene cinco meses que se le detectó un tumor maligno en el páncreas y ha enfrentado junto con él una serie de problemas, ya que no han podido conseguir las unidades de sangre requeridas para su cirugía.

“Nos están pidiendo 12 donantes, pero por lo menos que tenga seis porque si no tiene los donadores no lo van a operar, y le han estado dado muchas vueltas”, dijo.

Se dio a conocer que Marco Antonio recibe la atención médica en el Hospital General Regional No. 66, donde le han tenido que reprogramar la operación que necesita con urgencia en dos ocasiones por esta causa.

“Tiene más de cuatro o cinco meses que le detectaron el tumor en el páncreas, le suspendieron dos veces la operación porque no cuenta con los donadores y aparte los doctores no han querido dar las herramientas para operarlo, y ahorita ya se encuentra muy delicado”, continuó Adela.

Explicó que son originarios del estado de Veracruz y llegaron hace cuatro años a esta ciudad en busca de oportunidades laborales para poder sacar adelante a sus dos hijos, de dos y ocho años de edad.

Algunos de los requisitos para ser donante de Marco Antonio son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y una estatura de 1.50 metros, ayuno mínimo de cuatro horas y máximo de ocho, tener buen estado de salud, no tener tatuajes ni perforación, por mencionar algunos.

“Les pido apoyo porque con esta situación ya no podemos de otra manera, está corriendo mucho riesgo su salud, queremos que nos apoyen porque nosotros lo necesitamos, los niños preguntan por su papá porque no saben que está internado y me preguntan por él”, mencionó.

Si usted desea apoyar a esta familia y ser donante, puede comunicarse al número de teléfono (656) 822-8064, con Adela Lara Cruz, para mayor información.

