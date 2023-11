Solicitan donadores de sangre para pequeño con leucemia

Ciudad Juárez.- Después de haber vencido la leucemia en agosto de este año, el niño Óscar Luján Acosta, de 10 años, fue diagnosticado nuevamente con la enfermedad el pasado mes de septiembre.

Luego de seis meses y medio, en agosto Óscar tocó la campana en señal de que ya había vencido la leucemia, sin embargo, un mes después, en una de sus consultas de rutina, le informaron a los padres que la enfermedad había regresado.

Hasta ayer, Óscar permanecía internado en el hospital número 66 del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), el cual está ubicado en la calle Ramón Rayón 951.

Lizeth Acosta, madre del menor, solicitó el apoyo de la comunidad en la donación de cualquier tipo de sangre, pues su hijo necesita alrededor de diez transfusiones al mes, ya sea de sangre o plaquetas.

“Cuando supimos de su enfermedad yo le conté una historia, le dije que había diez soldados buenos y cien malos, entonces los primeros no podían con los otros. Entonces le dije que eso pasaba con su sangre y que teníamos que combatirlos, pero que durante la lucha el cabello se iba a caer, iba a ver náuseas y dolor de huesos”, dijo Acosta.

La madre de 28 años señaló que las quimioterapias son más agresivas, pues los especialistas le comentaron que es para ver si puede ser candidato a un trasplante de medula ósea.

“Hace tres semanas me dijo que tenía miedo de morirse y le dije que no tenía por qué tenerlo. Le dije ‘no te puedo decir que tu agonía no te va a doler, a lo mejor sí, pero si Dios decide llevarte es porque necesita a un niño más en su cielo’ y se le salió una lágrima”, dijo Acosta.

La mujer no sólo se hace cargo de todas las necesidades básicas y extraordinarias que requiere Óscar, también debe atender a sus dos hijos de 2 y 5 años de edad.

Aunque solicita donadores de sangre, externó que acepta cualquier ayuda que pueda ser en beneficio de su familia de cinco integrantes, pues también implica un gasto económico fuerte, que solo su esposo está solventando.

Si desea apoyar a Óscar Luján Acosta, puede marcar al número telefónico (636) 102-5344.