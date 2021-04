Solicitan donadores de sangre para mujer

Cortesía

Ciudad Juárez— A través de redes sociales se está solicitando donadores de sangre O positiva para la señora Norma y las personas interesadas pueden comunicarse directamente con Marina Arzola al número de teléfono 656 2056880.

Los requisitos para donar son: edad de 18 a 65 años, peso mínimo de 53 kilógramos, no haberse vacunado en los últimos 28 días, no tatuajes ni perforaciones en los últimos 12 meses, no haber padecido hepatitis después de los 10 años, no estar embarazada o en periodo de lactancia, no estar consumiendo antibióticos, no estar desvelado, no haber donado sangre en los últimos dos meses y no padecer diabetes.