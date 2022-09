Solicitan donadores de sangre O+ para el niño César Manuel

Ciudad Juárez— Desde hace 10 días César Manuel Núñez está internado en el Hospital Infantil de Especialidades a causa de la picadura de una garrapata, por eso familiares solicitaron el apoyo de la comunidad, ya que necesitan unidades de sangre.

Raúl Adrián Núñez Sánchez, padre de César Manuel, mencionó que el menor de 12 años de edad está internado en el área de terapia intensiva de la mencionada unidad médica, y requieren de preferencia sangre O positivo.

PUBLICIDAD

“Nos dimos cuenta hasta que llegamos al Hospital Infantil, mi hijo los síntomas que presentó fue dolor de cabeza, fiebre y dolor de pancita, no podía moverse, no hablaba, la mamá del niño se lo llevó a la Cruz Roja y de ahí le dijeron que ya no lo podían recibir y cuando pasó eso lo llevamos en calidad de urgente al Hospital Infantil y ahí nos dijeron que era Ricketsia”, explicó.

Algunos de los requisitos para ser donante son: ser mayor de 18 años y pesar más de 55 kilos, acudir con un ayuno mayor de seis horas, presentar identificación con fotografía, evitar consumir plátano y leche el día de la donación, tatuajes y perforaciones a partir de un año, no contar con alergias, gripe, infecciones, padecer alta o baja presión, enfermedades del corazón, por mencionar algunos.

Además, si desea apoyar a la familia puede realizar una transferencia al número de cuenta BBVA 4152314002605692 a nombre del padre del menor Raúl Adrián Núñez Sánchez.

Para más detalles sobre el caso puede comunicarse a los números de teléfono (656) 214 4527 con Valeria Ortiz, madre del menor y (656) 886 4196 con Raúl Adrián Núñez Sánchez, padre del niño.