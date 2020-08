Solicitan ayuda de la ciudadanía para localizar a Cielo Abigail

Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— La Fiscalía del Estado en la Zona Norte difundió la pesquisa de una mujer que se encuentra desaparecida desde el 25 de julio, tras salir de su casa en el fraccionamiento Sendero de San Isidro.

Se activó la alerta para ubicar a Cielo Abigail López Castañeda de 20 años, quien se encuentra ausente o desaparecida, desde la fecha indicada, cuando salió de su domicilio cerca de las 23 horas.

Es de complexión regular, tez morena, de unos 45 kilos de peso, tiene tatuajes en brazos con las leyendas 'All We Need Is Love' y 'Francisco', de acuerdo a la pesquisa elaborada por la Fiscalía del Estado.

Cualquier reporte sobre la mujer ausente, se puede hacer a los teléfonos 911 o al 656 6293300 extensiones 56825 y 56832 de la FGE.