Solicitan apoyo para tratamiento de Jonathan

Ciudad Juárez.— Fue hace dos años que al pequeño Jonathan Delgado Ramírez le diagnosticaron leucemia, la cual comenzó con cansancio excesivo y fiebre que los médicos confundieron con Covid-19, pues la detección de la enfermedad se hizo presente en el momento más crítico de la pandemia.

Actualmente el menor, de 9 años de edad, requiere con urgencia de una torre de alto flujo tras recaer de neumonía; por este motivo, su familia pidió el apoyo de la comunidad para costear dicho aparato.

“La máquina sí es necesaria porque el oxígeno no le abastece”, dijo Verónica Ramírez Domínguez, madre del menor.

Un balde de agua fría

Ramírez indicó que enterarse de dicho diagnóstico fue como recibir un balde de agua fría, ya que no se esperaba que su pequeño hijo de siete años tuviera que enfrentar esta complicada enfermedad, que al paso del tiempo lo debilitó cada vez más, al punto de no poder caminar.

“Fue algo muy doloroso y algo que no nos esperábamos, porque uno nunca se imagina. Cuando a nosotros nos dijeron no creíamos, pero mi hijo se vio muy mal, lo llevábamos en carriola porque no caminaba; cuando llegó a Apanical vimos la mejoría”, dijo la madre de familia.

Indicó que el pequeño Jonathan recibe su tratamiento de quimioterapia en la Asociación de Padres de Niños con Cáncer o Leucemia (Apanical), pero la hospitalización y demás medicamentos que se requieren no se cubren y tienen un alto costo que se les dificulta pagar.

“La leucemia se le complicó porque le dio neumonía hace 15 días y no se ha podido recuperar, el apoyo que estamos pidiendo es para que lo ayuden porque necesita una máquina para respirar”, expresó.

¿Quiere ayudar?

• Puede comunicarse a los teléfonos (656) 643-7992 y (656) 265-4040

• Si desea realizar una donación monetaria, puede depositar al número de cuenta BanCoppel 4169 1608 0554 3866