Solicitan apoyo para operación de Sophia Naomi

Ciudad Juárez.— Familiares de Sophia Naomi Martínez Regalado solicitaron el apoyo de la comunidad para reunir la cantidad de 80 mil pesos, costo de la cirugía que requiere la adolescente de 17 años de edad, que tiene parálisis cerebral.

María del Socorro Bernal, abuela de Sophia, dijo que a los nueve años sufrió un paro cardiorespiratorio durante la cena de Nochebuena de 2013, y desde ese momento han enfrentado un proceso muy largo para atender su salud, que poco a poco ha mostrado mejoría.

“Nos dijo que tenía mucho sueño y entró primero al baño, notamos su ausencia y la empezamos a buscar y ella estaba sentada en el piso del baño, pero ya no tenía signos, empezamos a darle respiración pero no funcionó; la llevamos al hospital y volvió a reaccionar, estuvo en terapia intensiva y nos dijeron los médicos que la iban a desconectar”, narró la abuela de Sophia Naomi sobre aquel acontecimiento que les cambió la vida.

‘Ha sido un proceso largo’

Indicó que con el tiempo la adolescente comenzó a tener evolución, y aunque actualmente su estado de salud es estable, dicho episodio le dejó secuelas y todavía no habla ni puede caminar.

“Ha sido un proceso muy largo, hasta hoy día Sophia no se sienta sin ayuda, pero ha mejorado muchísimo; ella entiende todo, lo único que tiene es que no habla y no se sostiene sola”, expresó.

María mencionó que ha sido complicado para la familia reunir la cantidad, a pesar de que han realizado eventos recaudatorios.

“Creció mucho y sus nervios no crecieron al mismo tiempo que ella, tiene sus manos dobladas y la cirugía es para liberarle sus brazos porque batallamos con su higiene porque casi no despega el brazo derecho”, dijo la abuela de Sophia Naomi.

“Es muy difícil porque, por más que trabajamos, no hay dinero que alcance, porque la hermanita de Sophia también en el 2018 sufrió un accidente automovilístico y quedó inmóvil de la cintura para abajo”, añadió la entrevistada.

Si usted desea apoyar a Sophia Naomi a llegar a la meta para su cirugía, puede hacerlo a través de una transferencia bancaria al número de cuenta BanCoppel 4169 1603 8014 6218.