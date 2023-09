Solicitan apoyo para encontrar a Blanca Jacobo Velarde

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de la Mujer solita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Blanca Margarita Jacobo Velarde, quien desapareció en el mes de mayo de este año.

De acuerdo al reporte de ausencia o desaparición, Blanca Margarita fue vista por última vez el 15 de mayo de 2023 en Ciudad Juárez.

Como señas particulares tiene tatuaje de betty bop; tatuaje de un poema el cual decía, "god grant me the serenity to accept the things i cannot change, courage to chance the thins i can anda wisdom to know the difference" y tatuaje en su mano de 3 puntos.

Cualquier información de su paradero se puede llamar al teléfono 614-429-3300 extensiones 14289 y 10796 en la ciudad de Chihuahua y 56455 y 58132 en Ciudad Juárez.