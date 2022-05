Solicitan apoyo para Don Raúl

Ciudad Juárez.- Postrado en una cama y visiblemente en malas condiciones de salud e higiénicas es como Don Raúl Valadez pasa sus días dentro de una vivienda de la colonia Bellavista.

Fue a través de las redes sociales donde un amigo mostró la dramática situación en que lo encontró, tras varios años sin saber de él, por lo que solicita el poyo de la comunidad o alguna esfera de gobierno para poder mejorar su calidad de vida.

"Sabía que estaba enfermo pero le había perdido la pista. Lo encontré y me di cuenta de su abandono. Tiene una enfermedad que no sé qué es, creo artritis grave que no le permite moverse, sus manos y brazos ya los tiene pegados y no puede mover las piernas", escribió el el hombre que prefiere guadar el anonimato.

Además de la ayuda material que pudiera recibir como alimento, suplementos alimenticios e incluso alguna a cama especial, el objetivo principal es que algún médico pudiera acudir al domicilio y realizarle una valoración.

Explican que hace tiempo una persona que se identificó como trabajadora de Bienestar acudió a la vivienda, le tomó datos y hasta huellas dactilares. Don Raúl guardaba la esperanza de pronto recibir un poco de ayuda pero, lamentablemente eso no sucedió. Los días pasaron y la supuesta trabajadora jamás regresó ni informó nada más.

"Es posible que esa persona esté cobrando alguna ayuda o pensión que debería de llegarle a mi amigo y se la está quedando", agrega.

¿Desea apoyar?

Don Raúl se encuentra en el #647 de la calle Mariano Abasolo, en la colonia Bellavista.