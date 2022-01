Solicitan 50 donadores de sangre para el padre José Solís

Ciudad Juárez.- La Diócesis de Ciudad Juárez, puso en marcha una campaña de donación de sangre en beneficio del padre José Solís, quien permanece delicado de salud desde hace dos semanas.

El también conocido con cariño por sus feligreses como “el padre Cholo”, está internado desde el pasado 11 de enero ya que fue intervenido quirúrgicamente debido a una obstrucción intestinal, se informó en un comunicado de la parroquia El Señor de la Misericordia.

Por ello es que la Diócesis solicitó el apoyo de la comunidad, y dio a conocer que se necesitan 50 personas y los requisitos para la donación de sangre son tener entre 18 y 64 años de edad, presentar ayuno de cuatro horas y no contar con factores de riesgo o situaciones no compatibles con la donación.

Los interesados en colaborar, pueden acercarse al Centro Médico de Especialidades, ubicado en la avenida De las Américas #201 Norte en la colonia Margaritas.

Informó que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11 a.m. y los sábados de 8 am. A 10 a.m., además de que los lunes, miércoles y viernes, también se brinda atención de 3 p.m. a 5 p.m.

Es importante llegar con 30 minutos de anticipación, ya que solo se recibirá a cuatro personas por día.