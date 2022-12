Solicitan 100 regalos para niños de escasos recursos

Ciudad Juárez.- Durante 10 años, las Cartitas de Deseo de la asociación Abriendo Caminos de Amor A. C. han logrado cumplir el deseo de cientos de niños juarenses durante la temporada decembrina, y para continuar con esta labor se solicitó el apoyo de la comunidad para llegar a la meta de 100 regalos que serán destinados a niñas y niños con escasos recursos.

Patricia Espinoza, organizadora de la colecta, explicó que también requieren de padrinos que donen vestimenta y calzado para 50 adultos mayores, obsequios que se entregarán el 20 de diciembre en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec.

También los interesados en apoyar esta causa pueden donar artículos para las 15 posadas que estará realizando la asociación, que inician a partir del 15 de diciembre en el mencionado centro comunitario, y cuya meta es brindar un obsequio navideño a mil infantes y adultos mayores.

“Es mucho porque la Navidad es la esperanza, unión y la paz, y aparte es el nacimiento del niño Jesús, las Cartitas de Deseo que escriben los niños es cumplir el milagro de vida que tenía mi hija, porque no tenía ninguna esperanza para vivir y ahora estamos a 10 años de que Dios me la tiene aquí”, mencionó Espinoza.

Describió como una satisfacción el ver las expresiones de los niños, niñas y adultos mayores que son beneficiados, así como las de los padrinos al unirse a esta labor y conocer a la persona que ayudaron con un detalle.

“Es una satisfacción que no se paga con nada, y no nada más de Aileen y mía, es recordar los momentos de angustia que vivimos pero transformada en felicidad, y de los padrinos es invertir tiempo y dinero pensando en alguien que no conocen, y luego esperar la fecha de la posada donde van a conocer al niño o adulto mayor, y ver la cara de felicidad que se dibuja en ellos y en los padrinos”, expresó.

Si usted desea unirse a esta colecta y cumplir las Cartitas de Deseo de un infante o persona de la tercera edad en vulnerabilidad, puede comunicarse al número de teléfono (656) 281-4879 para más información o acudir al Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, ubicado en la calle Alberto García número 7918, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

Para ayudar: