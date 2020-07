Solicita trabajo y se lo niegan por padecer diabetes

Ciudad Juárez— Aunque es una persona que aún puede trabajar en lo que sea, incluso como auxiliar de enfermería, pues tiene conocimientos para ello, Yuridia Hernández dice estar desesperada porque no logra emplearse en ningún lugar, pues en cuanto se enteran de que padece diabetes, la rechazan.

Con una hija que estudia en la universidad, y viuda hace poco más de un mes, la mujer pide a la comunidad juarense le den trabajo, pues no solicita otro tipo de ayuda, sólo el empleo que les permita a ella y su hija de 19 años poder mantenerse.

La señora Hernández dice que su esposo trabajaba en Minnesota, en Estados Unidos, población en donde permaneció varios años como indocumentado, hasta que hace poco más de un mes que falleció en un accidente y desde entonces su situación se complicó, pues él era quien sostenía a la familia.

Es originaria de Ciudad Juárez y vive en la colonia Del Real, cerca de La Cuesta, pero no tiene familiares aquí, sólo son ella y su hija, ya que los parientes de su esposo viven en Estados Unidos y no les ayudan, a pesar de la situación por la que está pasando.

“Yo me puedo aguantar el hambre, pero mi hija no, no se lo merece, por eso quiero un trabajo”, expresó.

“Por ahora una amiga me está ayudando con lo que puede, ella nos lleva comida y me apoya en otros gastos, pero no puedo seguir en esta situación, aunque ella lo hace de buena voluntad, no quiero abusar de eso”, expresa.

“Es por eso que quiero trabajar”, dice Yuridia, “pero desafortunadamente no he conseguido nada, ya que en cuanto saben que tengo diabetes me niegan el empleo; eso me pasó en las maquiladoras a las que he acudido en busca de empleo, pues dicen que por la enfermedad tengo más riesgo de contagiarme del Covid-19”.

La señora, de 46 años, dice estar dispuesta a trabajar en lo que le ofrezcan, y destaca que tiene conocimientos de enfermería, por lo que puede asistir a personas enfermas, algo en lo que ya ha trabajado y con buenos resultados, sólo que dejó de hacerlo para atender a su hija cuando estaba más chica.

“Por mala suerte mi esposo murió y ya no tenemos quien nos sostenga, mi hija va a entrar al segundo semestre en la universidad y tiene horarios en diferentes horas del día, lo que le impide trabajar para ayudarme, pero quiero que siga en la escuela, por eso pido la ayuda de la comunidad y me ayuden con un empleo, no les quedo mal”, afirma.

Yuridia dice que las personas que la puedan ocupar en algo le pueden llamar al teléfono (656) 106-2932.

