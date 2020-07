Solicita FGE orden de arresto contra presuntos sicarios que habrían enterrado a víctimas

Staff/El Diario de Juárez / Lugar del hallazgo de los cuerpos Staff/El Diario de Juárez / Lugar del hallazgo de los cuerpos

Ciudad Juárez— La Fiscalía del Estado solicitó la orden de aprehensión por homicidio e inhumación clandestina, en contra de dos probables sicarios detenidos el lunes pasado por elementos de la Policía Municipal.

Son presuntos responsables de asesinar a dos hombres y una mujer, a quienes torturaron, asfixiaron, para luego enterrarlos en un terreno baldío de la colonia Fronteriza.

Jorge Nava López fiscal de la Zona Norte, indicó que José H. C. 'Panchito' y Ángel Arturo C. C. 'Sonia', de 40 y 22 años de edad, fueron detenidos a bordo de un auto en el arroyo del Mimbre y Tabaco de la colonia Felipe Ángeles, en donde les encontraron una pistola calibre .40.

En su declaración inicial, los detenidos confesaron que iban a dar muerte a un vendedor de drogas al menudeo y que en días pasados "levantaron" a dos hombres y una mujer en la colonia Juanita Luna, por encargo de uno de sus líderes.

Ayer, la Fiscalía del Estado encontró los restos en un terreno de las calles Marcelo Caraveo y Loreto, en estado de descomposición y semi enterrados.

Nava López informó que se tienen elementos suficientes para pedir la orden de arresto, debido a que los señalados están en poder del Ministerio Público federal por la posesión del arma de fuego.