Solicita El Refugio un refrigerador

Archivo / El Diario de Juárez / A principios de febrero un cortocircuito provocó un incendio

Luis Carlos Cano C. El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Son pocos los víveres que alcanzan a almacenar, porque cada vez más niños y adultos llegan a pedir alimento, aún así, encargados del Comedor Infantil El Refugio necesitan un refrigerador, pues se averió el que tenían.

“Son varias las cosas que necesitamos: alimentos para darles de comer a los niños que atendemos, artículos de higiene personal para ellos y para la limpieza del local, pero ahora también necesitamos un refrigerador, pues el que teníamos dejó de funcionar esta semana”, dijo Maribel Chávez, directora del lugar que atiende a menores que viven en colonias del suroriente de la ciudad.

Chávez dijo sentirse apenada por las solicitudes de apoyo a los juarenses, pero aceptó que es la única opción para ayudar diariamente a medio centenar de niños, además de algunos adultos mayores y madres solteras de escasos recursos económicos.

“Muchas familias del sector no completan la despensa con lo poco que ganan los papás, por eso mantenemos abierto el lugar, para ayudarles aunque sea con una comida al día, ya que no podemos darles almuerzo como antes porque no nos alcanzan los víveres”, lamentó.

Recordó que meses atrás un cortocircuito originó un incendio que dañó parte de la estructura, además de la ropa de los menores que están con ellos y los muebles, por lo que tuvieron que pintar el inmueble.

Ahora, indica, pasa lo del refrigerador, desde el fin de semana no trabaja y se están echando a perder los alimentos, no son muchos, pero son importantes para poder hacer la comida de los menores que vienen a diario.

La directora pidió un refrigerador usado en donación, ya que para ellos es imposible comprar uno nuevo.

Al local acuden personas de las colonias Tierra Nueva, San Francisco, Portal del Roble y Olivia Espinoza, indicó la entrevistada.

El Refugio se ubica en la calle Atrás quedó la huella 1903, en la colonia Carlos Chavira. Para información sobre cómo brindar ayuda, puede comunicarse al teléfono (656) 384-8472.

lcano@redaccion.diario.com.mx