Solicita ayuda para atender a su esposo

Ciudad Juárez.- Por más de un año, Gabriel Varela, de 51 años, ha permanecido postrado en una cama debido a esclerosis lateral, un diagnostico que ha provocado rezago económico en su familia.

Lidia Macías, esposa Gabriel, explicó que una mañana su esposo ya no se pudo mover ni hablar, por lo que debió hospitalizarlo, pero ya no recupero las funciones motrices.

“Hace un año y cuatro meses él estaba bien, nos acostamos a dormir y al siguiente día ya no se pudo mover, no pudo hablar, lo llevamos al seguro, ahí nos dijeron que estaba en la últimas que ya no se podía hacer nada, le dieron un diagnóstico de parálisis cerebral, pero hace cuatro meses fuimos para hacerle unos estudios en un privado y los resultados fueron parecidos a la parálisis, pero salieron con la esclerosis”, explicó Macías.

La familia vive en el fraccionamiento Parajes del Valle, y se sostiene de la venta en un mercado segundas, de su hija que trabaja en la industria maquiladora y del apoyo de sus otros tres hijos, sin embargo, los gastos por la enfermedad son costosos, dijo la entrevistada.

“Me voy en ratitos a vender, ya tenía mucho que no pedida apoyo, me estuvieron dando ropita, la empecé a vender, pero apoyo ya no tengo para vender, y mis hijos me dan dinero por semana, pero no nos alcanza, a pesar de que también mi esposo le dan en el seguro incapacidad”, contó Macías.

Gabriel es alimentado por medio de sonda con productos Ensuere, de los que debe consumir seis diarios, según la prescripción del médico, y le administran un medicamento que tiene un costo de 4 mil pesos cada veinte días, además utiliza pañales, mencionó su esposa.

“Les pido el apoyo para continuar atendiendo a ni esposo, es muy difícil esta situación para toda la familia, agradezco cualquier ayuda”, expresó Macías.

Para más información puede llamar al teléfono (656) 338-92-26.