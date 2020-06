Sociedad no valora el trabajo: agentes

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— El 46 por ciento de los policías del país recibe un sueldo entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales y un 54 por ciento de ellos percibe que la sociedad los discrimina por ser agentes, de acuerdo con una encuesta realizada por la organización “Causa en Común” en 28 estados de la República Mexicana y a cuatro mil 422 elementos.

En la séptima edición de la encuesta “¿Qué piensa la Policía?” los uniformados expresaron que la sociedad no valora su trabajo ni el esfuerzo que hacen día a día; además pidieron entrenamiento en el campo de tiro por lo menos cada tres meses y reconocieron que carecen de capacitación para participar en audiencias judiciales, dar los primeros auxilios y recibir denuncias.

En el caso de los agentes del estado de Chihuahua se da a conocer que ellos ganan de 10 mil a 12 mil pesos dijeron que con su sueldo pagan parte del uniforme, principalmente las botas de trabajo y los chalecos antibalas, porque las autoridades son omisas.

“El uniforme que nos dan es de mala calidad, ya que son de nylon. Sudamos mucho y agarramos infecciones”, expresaron algunos de los encuestados.

Al responder por qué decidieron ser policías, un 53 por ciento –equivalente a dos mil 343– dijo que por vocación, un 20 por ciento por necesidad, un 16 por ciento para tener una mejor opción laboral y un 19 por ciento buscando una estabilidad económica.

Además, revelaron que reciben órdenes para realizar labores que no les corresponden. Un 21 por ciento, igual a 928, es obligado a realizar encargos personales por parte de sus jefes; un 12 por ciento a pagar una cuota, principalmente en Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo; un 11 por ciento a desempeñar trabajos de mantenimiento, un cinco por ciento a votar por algún candidato, un cuatro por ciento a ir de acarreado a un mitin político y un tres por ciento a torturar a algunas personas detenidas.

En el renglón de “razones por las que se solicitó una cuota”, un 14 por ciento, equivalente a 619, dijo que fue para que se les asignara una patrulla; un 10 por ciento para evitar ser castigados, otros 10 por ciento para no cambiarlos de adscripción, un ocho por ciento lo hizo para obtener un ascenso y un cinco por ciento para reducir sus horarios laborales.

Tres mil 051 policías o 69 por ciento de los encuestados dijeron que nunca han recibido un ascenso y a dos mil 874 ó 65 por ciento nunca se le ha dado un estímulo.

En cuanto a la capacitación, 65 por ciento de los cuatro mil 422 encuestados señaló no haber sido capacitado para participar en una audiencia judicial y un 35 por ciento dijo que sí; un 52 por ciento no sabe dar los primeros auxilios y un 48 por ciento sí, 45 por ciento no tiene conocimiento de cómo recibir denuncias y 55 por ciento sí, 34 por ciento no fue capacitado para manejar una patrulla y 66 por ciento sí. Sobre la perspectiva de género, 29 por ciento indicó no haber sido capacitado y un 71 por ciento sí, adiestramiento sobre el uso de la fuerza 19 por ciento reconoce no saber y 81 respondió que sí, y cómo detener a una persona el 19 por ciento desconoce las técnicas y 81 por ciento sí tiene el conocimiento.

Las acciones que los policías consideran necesarias para mejorar a los cuerpos policiacos son recibir un mejor sueldo y capacitación, mejor equipamiento, un mayor número de efectivos, combatir la corrupción en la institución y mejorar la relación con los ciudadanos.

Como conclusión, “Causa Común” determina que no existe un modelo para el desarrollo de las policías del país, la mayoría de las corporaciones subsisten en condiciones precarias y agrega que si se quiere agentes más eficaces el Estado debe proporcionar mejores sueldos, prestaciones, infraestructura, equipamiento adecuado y capacitación.

En los estados de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco no permitieron que se realizara la encuesta a sus policías al considerar que las corporaciones se encuentran en condiciones muy precarias.

Reconocen carencias

• Para participar en audiencias judiciales

• Dar los primeros auxilios

• Recibir denuncias

¿Por qué decidieron ser policías?

• Vocación 53%

• Necesidad 20%

• Mejor opción laboral 16%

• Estabilidad económica 19%

De interés

Tres mil 051 uniformados de los encuestados dijeron que nunca han recibido un ascenso

