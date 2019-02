Sobrevivientes narran cómo vencieron al cáncer

Ciudad Juárez— Sobrevivientes de cáncer se reunieron en La Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez (Aprocancer) para celebrar la segunda oportunidad que les dio la vida.

“Estoy regresando a mi vida habitual, es una vida nueva, después de esto ya no eres el mismo, dicen por ahí que el cáncer se lleva a las personas, y concuerdo con eso, porque después de esto eres una persona nueva, cambias mucho, problemas que antes veías muy grandes ahora son nada”, expresó Alan Omar Sáenz, de 22 años, sobreviviente de cáncer de pulmón.

Hace dos años, Alan fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, en el pulmón izquierdo, pero antes fue operado de un talón en donde le extirparon un quiste, y lo enviaron a realizarse otros estudios que arrojaron como resultado que era tumor maligno; a raíz de esos resultados lo enviaron a realizarse una tomografía y encontraron un tumor en el pulmón.

Alan estudiaba en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) pero debido a su enfermedad abandonó sus estudios para poder recuperarse.

“La mayor preocupación era mi familia y mis amigos, algunos se martirizan mucho, ese no fue mi caso, porque para mí no me afectó la noticia, pero mis padres, mi hermana y mis tíos, sí les afecto mucho”, platicó Alan.

Alan fue canalizado a la asociación Aprocancer, para apoyarlo con la quimioterapia y su familia también hizo un esfuerzo para ayudarlo económicamente.

“No tengo palabras, mi familia se esforzó demasiado para ayudarme con los tratamientos y mis amigos me llevaban a las quimioterapias y me regresaban a la casa, para mi esos amigos ya son mis hermanos”, agregó Alan.

Actualmente, Alan regresó para reanudar sus estudios de Ingeniería en Sistemas Computacionales en una universidad.

Alfonso López, de 60 años fue detectado con cáncer en las vías urinarias en el 2006, un tipo de enfermedad considerada atípica.

López se recuperó con radiaciones, pero dos años después recayó, por lo que tuvo que tomar tratamientos por más de dos años, y también fue sometido a una cirugía.

Después de sus tratamientos para su padecimiento cesó; sin embargo, el cáncer aún está en su cuerpo, pero no está activo, mencionó López.

“A mis hijos y mi familia les dijimos que estaba enfermo, pero ellos veían que me iba deteriorando, de ser una persona de 96 kilos bajé hasta 68, perdí mucho peso y me hicieron dos transfusiones de sangre”, comentó López.

Para López lo más difícil fueron los momentos de incertidumbre, no sabía cómo iba a ser su vida después.

“Empieza uno a hacerse ideas se tensa mucho la relación en la pareja y la familia, incluso a veces hay separaciones, pero es porque el enfermo no sabe cómo reaccionar ante esta enfermedad”, platicó López.

El entrevistado, dijo que gracias a la asociación y a su familia, hoy puede ayudar a otras personas que inician con este viacrucis.

“Cuando llegan yo me acercó a platicar, les hago bromas, porque yo ya estuve en ese lugar, mi ayuda consiste en acercarme y asistir a algunos eventos y boteos, para retribuirle a otras personas lo que yo recibí cuando más lo necesité”, manifestó López.

Virginia Atienzo, de 47 años, también es otra sobreviviente de cáncer de mama, en diciembre del año pasado superó la enfermedad.

Ella fue diagnosticada en enero del 2018, y también como en los dos casos anteriores, recibió ayuda de Aprocancer.

Aunque fue un año en el que tomó tratamientos de radioterapia y quimioterapia, a Virginia le extirparon el seno izquierdo y varios ganglios.

Después de tener dolor durante un mes en el costado y no dormir por las molestias durante 15 días, acudió a realizarse dos estudios que dieron un diagnóstico que no esperaba, comentó la entrevistada.

“Fue muy difícil, pero creo que es una experiencia que te ayuda a ser una mejor persona y te hace una Perona muy fuerte”, refirió Virginia.

La celebración de los sobrevivientes con esta enfermedad, se realizó en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, en las instalaciones de Aprocancer, a la que acudieron alrededor de 60 pacientes, que han sido apoyados por esa institución, que tiene 27 años apoyando con los tratamientos de este padecimiento.





[email protected]