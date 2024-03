Sobreviven al fuego su fe y esperanza

Ciudad Juárez.- Ni el fuego o la destrucción los hacen perder la esperanza. Jorge, un exusuario de cristal, dice que no piensa dar un paso atrás en su proceso de rehabilitación, ya no es su deseo regresar a dormir en las calles perdido a causa de la metanfetamina porque conoció a Cristo y cree en él.

Sus manos están ennegrecidas. Desde el mediodía de ayer empezó a retirar partes de la madera quemada en el incendio que durante la madrugada consumió todo el centro de rehabilitación “Sólo Cristo”, ubicado entre las calles Francisco Villa y 37 de la colonia Ladrilleros y Caleros, al poniente de la ciudad.

Esta pudo ser una verdadera tragedia; 22 vidas estaban atrapadas bajo las llamas que iniciaron, probablemente, por un cortocircuito.

“El muchacho que cuida en las noches se despertó y había mucho humo, los muchachos se intoxicaron y no podíamos abrir la puerta, la tumbamos. Hubo un cortocircuito y empezó a salir mucho humo, a uno lo sacamos en brazos y tuvimos que tumbar las puertas porque se puso muy feo… pensamos que íbamos a perder la vida porque no encontrábamos las llaves y nos preocupamos mucho porque no podíamos abrir”, narró Jorge.

Su ropa huele a humo y sus zapatos están llenos de lodo y cenizas. “Gracias a mi padre Dios que nos dio la fuerza y pudimos quebrar la puerta”, dice el hombre que estaba a una semana de cumplir su proceso de desintoxicación y ahora está preocupado por no tener un hogar fijo, ya que el pastor le abrió las puertas de este centro y pudo abandonar las calles donde llegó a quedarse a causa de su adicción a la metanfetamina.

“Conocí a Dios y he cambiado, en lo emocional, él me da la fuerza para no volver a las drogas, gracias a mi padre Dios que aquí lo conocí”, asegura.

A su lado otro compañero está seguro de haber presenciado el milagro al salvar sus vidas y confía en que de entre las cenizas reconstruirán el espacio que los acogió y que la madrugada del martes se perdió entre las llamas.

“Vamos a confiar en Dios en que nos pueda dar la oportunidad de juntar recursos para que ‘Sólo Cristo’ no cierre, de verdad sí funciona. Hay tantas personas en la calle que necesitan ayuda y este es un lugar que vale la pena, sí me gustaría que con nuestras oraciones Dios nos ayudara a mover los corazones de los ciudadanos para que nos ayuden a volver a empezar”, clama el entrevistado.

Dentro de la habitación que ocupó hasta ayer por la madrugada, Juan muestra un manojo de llaves que guardaba en el pantalón y no puede evitar las lágrimas.

“La primera llave que tomé, esa me abrió la puerta”, aseguró aún conmovido de lo que para él es la presencia de Dios protegiéndolos de una horrible muerte. Juan está a cargo del centro, junto a dos hombres más, uno de ellos fue el que se despertó y alertó a los demás.

Juan logró abrir la primera puerta y la segunda fue forzada por los que la vencieron y ayudándose entre ellos empezaron a salir.

Adentro, en el patio común, quedó una camioneta y la mascota del centro, por lo que Juan corrió entre las llamas para salvar a la perrita y sacar la unidad vehicular con apoyo de los policías municipales que lograron abrirle la puerta, mientras un vecino echaba agua con una manguera, en un intento por evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas.

Este centro cuenta con tres puertas de entrada y salida y había una ruta de evacuación. Pero el fuego fue demasiado rápido a causa del techo de madera donde fue el chispazo, aun y cuando estaba cubierto con material contra incendios.

Las fuertes medidas de seguridad, explican los entrevistados, no son para evitar que se escapen, sino que son la fortaleza para proteger a los hombres de posibles ataques de personas que los puedan obligar a mantener no sólo el consumo, sino orillarlos a cometer actos ilícitos.

Horas después de que las llamaradas fueron controladas, entre paredes a medias, sin techo y rescoldos del fuego, el pastor Eliel Castro, nativo de Brasil y que llegó a Juárez con el único propósito de evangelizar, observa los restos de la obra que les llevó casi un año construir y no puede evitar llorar.

“No creo que si fallecieran 20 de ellos aquí les importara. Tal vez no, tal vez no pasaría nada, porque les han dado la espalda y sólo aquí se les dio esa segunda oportunidad. Pero ni el fuego destruirá nuestra esperanza”, asegura el seguidor de Cristo. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

lsosa@redaccion.diario.com.mx