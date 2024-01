Sobreviven al frío recolectando leña

Ciudad de México.- Con dos calentones de leña, Juana Díaz mitiga el frío en su humilde vivienda ubicada en la colonia México 68. La familia busca trozos de madera de cualquier tipo en las ladrilleras que se encuentran alrededor.

Es por las tardes que llega su esposo cuando recolectan pallets, tablas, ramas de árboles que hay regadas por algunas calles, incluso algunas se las donan los vecinos, pero cuando no logran reunir nada, deben comprar un costal de leña que llega a tener un costo de hasta 50 pesos, un precio que es caro para comprar de manera diaria, y que sólo les dura dos días, expuso la entrevistada.

Ella vive con sus dos hijos menores en un par de habitaciones de adobe con techo de madera y en cada una colocó un aparato calefactor; es en uno de estos aparatos donde también cocina, debido a que no cuenta con servicio de gas, dijo.

“Buscamos leña para calentar la casa, mi esposo sale por las tardes, o una vecina a veces nos da. Cada año es igual, tengo cinco años viviendo aquí, y siempre es lo mismo: pasamos fríos, porque los calentones son pequeños y les ponemos ladrillos abajo para que no se caigan los palos, también ahí cocino porque no tengo gas, y sí tenía un tanque, pero como no tenía para comprar el gas pues mejor lo vendí”, comentó la entrevistada.

Explicó que su esposo trabajaba en una ladrillera cercana, pero al cerrar se quedó sin empleo, así que buscó empleo en la albañilería, sin embargo, está condicionado al clima. En ocasiones sólo ha trabajado tres días en una semana.

“Nos va más o menos con el frío, porque mi esposo trabaja a veces, y a veces no, él trabaja en la obra, y el día que quería caer aguanieve pues no fue, y hay va uno al día”, comentó.

Juana dijo que cuando su esposo trabaja los seis días obtiene un salario de 2 mil 500 pesos, pero cuando no completa la semana resulta complicado comprar alimentos. “Lo principal con lo que batallamos es con la comida cuando hay poco trabajo, hemos tenido días difíciles, a veces no hay ni para la leña, pero buscamos hasta los cajones viejos o lo que haya para quemar”, dijo Juana. (Verónica Domínguez / El Diario)