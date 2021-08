Sobrevive PRD sin padrón ni recursos

Ciudad Juárez— Con tres años sin financiamiento público en Chihuahua y otros tres más que están por iniciar, sin padrón de militantes y ni apoyo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) apenas sobrevive.

“El PRD está en una situación deplorable”, dijo José Luis Barrios, presidente de Organización Social del partido.

Al hacer un análisis de lo que viene para el Sol Azteca tras las elecciones que ganó de la mano del PAN, pero que ese mismo instituto político excluyó, señaló que tras la alianza “cogobierno” que hicieron en campañas, sólo queda aguantar y seguir trabajando, sin presupuesto.

Apenas este proceso electoral el PRD volvió a rentar instalaciones, ya que tras no ganar ningún cargo de elección popular en el proceso electoral 2018 en el estado, no tuvieron prerrogativas.

Aunque mantiene el registro nacional, no llega un peso a Juárez, indicó.

El líder perredista señaló que los órganos de dirección interna del partido no hicieron su parte en los últimos años y dejaron que corriera el tiempo. No se tenía ni un local para operar.

Junto con Acción Nacional, el PRD fue en coalición en las elecciones de gobernador, pero no sirvió de mucho.

De acuerdo con los cómputos oficiales del Instituto Estatal Electoral (IEE), el PAN obtuvo el triunfo en las urnas con 563 mil 57 votos, y el PRD le agregó 13 mil 119, aunque no ganó ni un distrito electoral local en el estado.

A nivel nacional apenas salvó el registro con un 3.6 por ciento de la votación válida emitida.

“El local que tenemos en la calle Brasil lo pagamos entre los propios militantes.

“Hasta donde toca mi responsabilidad tratamos de generar algún movimiento social, como la fundación Sol Poniente, integrada por colonias del poniente de la ciudad principalmente la del mismo nombre, fundada hace dos años”, dijo.

Y esta situación desanima a personas que todavía tienen militancia o simpatizan, comentó.

Barrios afirmó que el partido no necesita personas que estorben, “necesitamos que apoyen y construyan, nos quedan tres años para revertir esta situación”.

Dijo que al menos él no se ha ido del partido por principios, “porque no me gusta andar brincando de un lado a otro, eso es una falta de respeto, como lo han hecho muchos militantes del PRD que ahora están en Morena, como quien es el presidente municipal suplente Martín Chaparro”.