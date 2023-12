Sobrevive, gracias a la caridad humana

Ciudad Juárez.- Enfermo, con carencias alimentarias y de servicios básicos vive Enrique Portillo Hernández, de 76 años, en la colonia Pánfilo Natera, en donde la ayuda que recibe generalmente es por parte de sus vecinos.

Enrique vende ropa y artículos de segundo uso para sustentarse y recibe una pensión cada dos meses por parte del Gobierno federal, sin embargo, el comprar medicamentos para la úlcera cancerosa que tiene en una pierna, y los gastos diarios le impiden llevar una mejor calidad de vida.

Situaciones de carencia son atendidas por la Coordinación para la Atención a las Personas Mayores, del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en donde se les brinda una despensa, atención psicológica, atención geriátrica y de esparcimiento.

En Ciudad Juárez existen 84 consejos de adultos mayores que atiende el DIF, a donde acuden alrededor de 4 mil 500 personas, de esa cantidad mil 500 no tienen un familiar para que los atienda, dijo Carlyn James, coordinadora para la Atención a las Personas Mayores.

“Sí hay personas que no tienen un familiar y que por eso se acercaron a un consejo porque ven en ellos un estímulo de tener cada semana con quién convivir, con quién relacionarse; también les damos una despensa cada dos meses, y por eso se acercan”, dijo.

“Nosotros les recomendamos que vayan a un consejo cerca de donde viven para que se relacionen, así empiezan a convivir y a visitarlos otras personas, y si no tienen un lugar en dónde vivir les decimos que se acerquen al DIF estatal o hablamos con ellos para que los lleven a algún asilo”, agregó.

Enrique tiene cuatro hijos, pero no se hacen cargo de él, sólo en ocasiones lo visitan y no recibe apoyo económico. La casa en donde habita es de su exesposa, por lo que sólo está en calidad de préstamo.

Hace un tiempo fue a Chihuahua con una de sus hijas, quien lo llevó a que recibiera atención médica para que le curaran la pierna, con la que desde hace 20 años ha tenido problemas de salud luego de un golpe que sufrió en un accidente.

Actualmente, usa un bordón para caminar debido a las complicaciones que ha tenido, pues le dijeron que al tener una úlcera cancerosa es necesario amputarle la extremidad, sin embargo, acude a las farmacias para comprar algunas pomadas y curarse con el dinero que saca de sus ventas, que van de 20 a 50 pesos diarios, comentó.

“Tengo una úlcera cancerosa y no tiene arreglo más que mocharme el pie, eso me dicen, pero les digo que no; ahorita no aguanto el dolor. No tengo seguro porque no me llevo bien con mi hija”, dijo.

En su hogar no cuenta con servicio de agua, ya que acumuló una deuda de 11 mil pesos, y para poder hacer un convenio requiere pagar 5 mil pesos, además, no cuenta con energía eléctrica, pues se la suspendieron por la falta de pago. Es mediante un vecino que puede tener luz en su habitación; también carece de calentón para mitigar el frío.

“Tengo chucherías, puras cositas de segunda que me regalan y me pongo yo a vender (…) No tengo agua, ni un baño, ni regadera, y me llega mucho de agua, ni siquiera tengo una llave, pero debo 11 mil pesos, y tengo que pedirle a mi hija que vive enfrente o comprar unos garrafones”, mencionó.

Enrique recibe despensa por parte de sus vecinos quienes le procuran los alimentos para mejorar un poco la situación por la que atraviesa.

Él tiene su domicilio en la calle Pumicita, 1057, en la colonia Pánfilo Natera. Si usted quiere ayudar comuníquese al teléfono (614) 141-2153. (Verónica Domínguez / El Diario)