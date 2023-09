Sobreseídas 76 causas penales en esta frontera

Ciudad Juárez.- El Poder Judicial reportó que en los últimos tres años y medio, 76 causas penales por delitos registrados en esta frontera hasta antes del 1 de enero de 2008 –durante el sistema de justicia tradicional– fueron sobreseídas, o cerradas, debido a la prescripción de los delitos que perseguían.

De acuerdo con estadística proporcionada por Ian Yassel Villanueva, magistrada de la Quinta Sala Penal, se trata de expedientes iniciados por ilícitos como homicidios, de los que se tuvieron que cerrar 27 casos; 14 robos, 20 violaciones, 10 abusos sexuales, dos secuestros y otros perpetrados hasta antes de la fecha citada, a partir de la cual inició el procedimiento oral acusatorio.

La funcionaria mencionó que, asimismo, por delitos cometidos antes del 2008 persisten todavía 49 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.

“En el sistema tradicional no hay rezago porque no están entrando nuevas causas, ya no puede haber nuevas. ¿Qué es lo que le sigue dando vida al sistema tradicional? La ejecución de órdenes de aprehensión”, dijo.

“Pero, para que se ejecute una orden de aprehensión, es porque en su momento se libró; entonces, no es que sea rezago, en dado caso estaría la demora en la ejecución de la orden, eso es lo que está teniendo una nueva entrada”, agregó.

La funcionaria explicó que, desde 2021, los jueces asignados al sistema anterior –y que en el vigente tienen funciones también de ejecución de penas y medidas de seguridad– no han iniciado procedimientos nuevos, por lo que se puede “proyectar” que sólo faltarían los que deriven de las 49 órdenes de aprehensión –si se ejecutan– para considerar terminado el ingreso de expedientes de aquel período.

“Sería complicado que surgiera algo, porque podría ya estar prescrito”, dijo Villanueva.

En entrevista, la funcionaria agregó que los últimos procedimientos que iniciaron ante jueces del sistema tradicional en el Distrito Bravos fueron 23 en 2015, ocho en 2016, 31 en 2017, siete en 2018, uno en 2019 y dos en 2020.

En 2020, agrega la información, prescribieron además 30 casos –entre ellos siete asesinatos–, otros 27 en 2021, 12 en 2022 y siete este año –tres homicidios, tres violaciones y un abuso sexual.

La última “orden de aprehensión que se ejecutó, fue en 2020”, dijo Villanueva.

