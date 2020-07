Sobrecarga de usuarios agrava crisis por energía

Ciudad Juárez— La sobrecarga de usuarios que dependen de cada transformador, las familias “colgadas” a ellos y las que tienen sus medidores manipulados, son parte de las principales problemáticas que han encontrado los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante los múltiples “apagones” ocurridos durante las últimas semanas en Ciudad Juárez, informaron.

“Ya no puede el transformadorcito, aparte de que tiramos ahorita alrededor de unas ocho gentes que no pagaban y eso es lo que está pasando en todo Juárez. La red está sobrecalentada”, narró uno de los trabajadores de la CFE que acudieron ayer a cambiar el transformador a las calles Juan Balderas y Privada Porfirio Parra de la colonia Francisco I. Madero, donde la noche del miércoles los vecinos amenazaron con tomar sus instalaciones si no terminaban con los constantes “apagones” nocturnos.

Dicho transformador da servicio a varias calles, a una tienda Oxxo y al Centro Comunitario Francisco I. Madero, señalaron los vecinos.

Blanca Ontiveros, una habitante de la privada Porfirio Parra, dijo que los problemas comenzaron hace tres años, y aunque el año pasado cambiaron el transformador la semana pasada tronó y provocó un connato de incendio en su casa.

“Se prendió el techo. El jueves pasado, tronó tres veces, eran como las 10 de la noche, lo bueno es que todavía estábamos despiertos y también los vecinos. Soltó chispas y ardió el techo, tuve que sacar a los niños por la barda, porque las chispas caían por la puerta”, narró.

Ontiveros, quien aseguró que debido a los continuos apagones por las noches su familia tenía que dormir en el techo, incluso en días de lluvia.

“El alumbrado público del centro comunitario también está cargándose de aquí, y ellos –los trabajadores de la CFE– nos dicen que ellos deben tener su propia carga, porque es demasiado”, comento la vecina, quien se mantuvo pendiente del cambio de transformador.

Dijo desde el jueves la luz se iba todas las noches, lo que les echaba a perder la comida y las medicinas a los adultos mayores.

“Nos salíamos al techo a dormir en el aire fresco, esta vez que llovió ahí nos agarró la lluvia, dormimos bajo la lluvia, porque adentro no se soporta el calor. Sacamos cobijas e hicimos un tendido. Se estaba yendo como desde las 9 de la noche hasta medio día”, apuntó la madre de dos gemelos de 11 años.

Por ello, la noche del miércoles más de 50 vecinos de la colonia se manifestaron y amenazaron con tomar las instalaciones de la CFE si no les resolvían el problema.

Otro trabajador de la CFE mostró cómo en una vivienda de la calle Juan Balderas cubrieron los cables con un bloque de cemento para robarse la luz sin ser descubiertos.

“Escondieron los cables, ahí se alcanzan a ver”, mostró en el exterior de la vivienda a la que multaron por la irregularidad.