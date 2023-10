Sobre ruedas trae esperanza

Ciudad Juárez.- Chihuahua es el estado número 30 que Tirso Marín López, de 75 años, visita montado en su bicicleta, y Ciudad Juárez el punto que eligió para pernoctar y conocer la frontera.

El ciclista oriundo de Unión Hidalgo, Oaxaca y radicado en Minatitlán, Veracruz, pedaleó durante 14 días desde la ciudad de Torreón para llegar a esta frontera, con el fin de traer un mensaje de que al concluir la vida laboral se puede continuar con los proyectos en la vida.

“A raíz de haberme jubilado me dediqué a recorrer el país para llevar un mensaje de que termina nuestro ciclo laboral, pero no debemos dejar de tener proyectos en la vida”, dijo.

Desde hace 20 años, Tirso ha recorrido varios estados en donde le gusta conocer personas y la cultura de cada entidad.

“El ciclismo me ha dado muchas satisfacciones, me da la oportunidad de conocer a la gente, ver todo lo noble que es nuestro pueblo de México (… ) Chihuahua es el estado número 30 que atravieso con la bicicleta, coincidentemente es el más grande, sólo me quedan Baja California Sur y Guerrero”, contó.

Tirso tiene una familia compuesta por su esposa Thelma y tres hijos, que lo apoyan para realizar sus viajes por la República, y es gracias a los recursos de su jubilación, los donativos de amigos, y de negocios de la industria del rubro restaurantero, que pedalea por las carreteras, mencionó.

“Lo toman con preocupación, pero dicen que no pueden evitarlo porque es lo que le gusta a su padre”, dijo.

El ciclista inició sus estudios de primaria a los 47 años, continuó con la secundaria, preparatoria y a los 57 años concluyó su carrera de Derecho, que ejerció durante algunos años, recordó.

Platicó que luego de terminar de recorrer el país continuará su aventura por América del Sur, y visitará Alemania, nación a la que ya fue invitado.

Tirso viajó a esta frontera solo y recorrió alrededor de mil kilómetros en casi dos semanas, pero desde el 2015 es acompañado por el grupo de ciclistas Olmecas.

“En mis viajes no soy un devorador de kilómetros, me gusta combinar el área recreativa de este deporte con la cultura y la historia”, agregó.

En esta región conoció Jiménez, Parral, las dunas de Samalayuca, y esta frontera. Hoy lunes tomará su equipaje de 12 kilos para partir vía aérea a su tierra.

Para marzo del próximo año tiene pensado continuar su recorrido por Baja California Sur, con lo que rebasará los 16 mil kilómetros que durante una veintena de años ha logrado pedalear con su bici.

