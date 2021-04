‘Sistema migratorio roto pone en riesgo a niños’

Ciudad Juárez— El riesgo que corren los niños al cruzar sin compañía la frontera es un reflejo del sistema migratorio de Estados Unidos, que obliga a los padres a contratar coyotes para enviar solos a sus hijos, destacó Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

“Lo que estamos viendo en este video de unas personas tirando a unas niñas a través del muro sólo refleja un sistema migratorio roto, una estrategia fallida. Esto no sucede circunstancialmente, han sido años en donde se ha empujado a que migrantes, a que familias, a que niños se expongan y tengan estos riesgos, a que contraten a personas sin ningún escrúpulo”, señaló el activista estadounidense.

Esto luego del video difundido por la Patrulla Fronteriza del sector El Paso, en el que se observa a dos “coyotes” arrojando a dos niñas ecuatorianas de tres y cinco años de edad a través de la barrera fronteriza de más de 4 metros de altura que divide a Juárez de Santa Teresa, Nuevo México.

“No podemos culpar a las familias, no hay una solución, porque siempre se ha tratado a las personas como un asunto policiaco; no podemos condenar ahorita a las familias, a los padres que dejan (a sus hijos)”, destacó García.

Dijo que “desgraciadamente, es un error enorme, garrafal, de esta administración (de Joe Biden). Nosotros no esperábamos este anuncio, porque en todas las ópticas se ve mal, tú no puedes poner a niños en las bases militares, porque manda un mensaje de que esos niños representan una amenaza. Y para nosotros como organización de derechos humanos entrar a Fort Bliss es todavía más complicado”, aseguró.

El pastor Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano, exhortó a los padres a que no envíen a sus hijos solos a la frontera, en donde corren riesgos.

De acuerdo con el responsable del albergue de la iglesia metodista de México El Buen Pastor, hace unos días una madre guatemalteca ingresó con una hija adolescente, a quien buscaba enviar sola al vecino país.

“Ella decía que le diera permiso para que su hija saliera porque ella se iba ir a tirar, como ellos dicen. Entonces yo le dije que aquí nosotros no dejamos salir a nadie si no es acompañado de su mamá. Y le dije: es una responsabilidad de usted, yo no le recomiendo que lo haga, porque hay muchas cosas inciertas, no precisamente se van a quedar en Estados Unidos, yo le recomiendo que no lo haga: es su decisión, pero yo no permito que ella salga sola”, narró el pastor.

Dijo que finalmente ambas mujeres salieron del albergue, en donde muchas veces los migrantes salen sin decir a dónde irán, por lo que no sabe si hay más padres que hayan decidido enviar solos a sus hijos a Estados Unidos.

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), en el sector El Paso fueron aprehendidos mil 949 niños no acompañados, 78.15 por ciento más que los mil 094 detenidos durante enero pasado.

