Sin sanción a PASA aun con fallas

Ciudad Juárez.- La administración municipal no aplicó ninguna sanción a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA) por fallas en la recolección de basura domiciliaria de 2019 a octubre del 2021, tiempo en el que se han registrado irregularidades en el servicio.

A través de la solicitud de Transparencia bajo el número 080155921000027, el Municipio dio a conocer que “derivado de la búsqueda dentro de los archivos de la Dirección de Limpia no se localizó antecedente de multas y/o procedimiento administrativo en contra de la empresa PASA”.

Incluso agosto –que ha sido el más crítico en la recolección de basura debido a que los empleados realizaron cinco paros laborales y el Municipio se encargó de levantar los desechos en algunos puntos– fue uno de los meses en que la empresa cobró más por el servicio, afirmó la regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, vocal de la comisión de Servicios Públicos Municipales.

“Cobraron 31 millones de pesos, arriba de la media, cuando la media es de 26 millones de pesos mensuales”, declaró.

Dijo que si en realidad el Municipio, a través de la Dirección General de Servicios Públicos, hubiera vigilado a PASA en el relleno sanitario –a donde se llevan los desechos– se hubiera pagado menos.

El Municipio paga al corporativo mensualmente por las toneladas de basura que recoge y que traslada al relleno sanitario, donde en la entrada hay una báscula para conocer la cantidad de desechos que ingresan en cada unidad.

“Si hubiera existido una regulación hubiera sido un ahorro; en ese mes nada más se hubieran ahorrado seis millones para comprar camiones, equipo, mobiliario, personal”, aseguró la edil.

En un recorrido que realizaron la semana pasada los regidores de la comisión de Servicios Públicos se detectó la falta de control que tenía el Municipio en ese lugar, ya que antes del inicio de la nueva administración municipal la báscula la controlaba personal de PASA, es decir, ellos se pesaban y con base en eso cobraban al Gobierno local.

Galindo anotó que a pesar de todo el Municipio no ha aplicado ninguna multa al corporativo, “y en Chihuahua le acaban de poner una multa a una de las seis empresas que tienen… rápido, y aquí no”.

Afirmó que el contrato entre PASA y el Municipio es muy claro y especifica sanciones por irregularidades en el servicio.

“Se habla de multas, se habla de rescindir el contrato, de que los activos de PASA pasan a ser propiedad del Municipio, sí están establecidas una serie de sanciones para la empresa que se han hecho omisas, totalmente”, afirmó.

Agregó que la situación llegó a ese grado por la falta de supervisión a la empresa.

“Es el Municipio que no ha hecho válido el contrato, no es un problema de PASA, ellos no son los malos de la película, sino los omisos que no le dieron seguimiento a esto”, puntualizó.

Funcionarios de la administración pasada declararon, antes de finalizar el trienio, que se iban a aplicar sanciones por las deficiencias en la recolección de basura e incluso se les dejaría de pagar.

“Claro que se les puede detener el pago, cómo se les va a pagar un servicio que no se está llevando a cabo”, dijo el exdirector de Servicios Públicos Municipal, Daniel Pando Morales, el 13 de agosto del 2021.

El Diario buscó ayer sobre este asunto la versión de Pando Morales, actual director de Regulación Comercial, pero no hubo respuesta.

Las quejas por las fallas en el servicio se registraron desde el 2019, cuando el Ayuntamiento modificó el contrato con PASA y aumentó la frecuencia de la recolección de desechos a tres veces por semana en toda la ciudad –anteriormente en 38 colonias iban dos veces– y se agregó el turno vespertino.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar declaró recientemente que las medidas adoptadas por el Municipio que buscan que el corporativo brinde mejor servicio están dando resultados y las quejas de los ciudadanos están disminuyendo, aunque todavía falta para que se cumpla el objetivo.