Sin respuesta sobre desabasto de medicamentos

Ciudad Juárez— Ante la negativa del Estado para responder si se cuenta con alguna medida para combatir el desabasto de insumos y medicamentos en los hospitales estatales en la ciudad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) giró el jueves un recordatorio al gobernador Javier Corral Jurado, informó César Díaz, primer visitador de la CEDH en Juárez.

Lo anterior obedece al oficio CJ CRT 176/2019, expedido el pasado 16 de julio por la CEDH y dirigido al titular del Ejecutivo luego de un recorrido realizado en los nosocomios por el visitador Carlos Rivera, quien fue acompañado por autoridades de Salud y el diputado de Morena Benjamín Carrera.

“Desgraciadamente no ha habido respuesta por parte del Gobierno. Nosotros desgraciadamente no podemos hacer apercibimientos como si fuéramos una autoridad judicial pero podemos hacer hasta tres peticiones o tres recordatorios… No creo que se vayan a vencer todos, yo pienso que vamos a tener la respuesta, y si no iríamos personalmente para ver si el secretario de Gobierno puede atendernos”, dijo.

Tras el referido recorrido, realizado el 12 de julio, el legislador y los funcionarios de Salud acordaron iniciar a principios de este mes con mesas interdisciplinarias en las que se plantearían soluciones a la situación, no obstante, no han iniciado “por la falta de respuesta”.

“Siguen pendientes (las mesas). Lo que pasa es que acordamos primero solicitarle al Gobierno del Estado que atienda esta problemática. El gobierno del Estado nos informará que está haciendo, y haremos esas mesas de trabajo donde se discutirá qué es lo que se puede hacer para resolver de una manera más decisiva el problema de la salud (con base en la respuesta que no se ha dado). Como no ha habido esa respuesta del gobierno, esas mesas no se han podido llevar a cabo”, precisó Carrera.

Añadió que ya platicó la situación con Luis Aguilar, presidente de la Comisión de Salud, y él se comprometió a asistir a las reuniones pero, ante la falta de respuesta, no tienen conocimiento de qué es lo que sigue en el proceso de la conformación de las mesas, por lo que buscará hablar con la CEDH.

Por su parte, la Secretaría de Salud mediante su departamento de comunicación social precisó que la no realización de las mesas interinstitucionales obedece a otros aspectos, diferentes a los mencionados.

“No se han realizado por el periodo vacacional del Congreso del Estado y estamos a la espera de que nos den una fecha, pero la Secretaría está en la mejor disposición de llevarlas a cabo”, se informó.





