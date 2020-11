Sin respuesta Profeco ante exhorto emitido por Cabildo

Ciudad Juárez— La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha respondido al exhorto que hizo el Cabildo en la sesión del jueves 5 de noviembre relativa a vigilar los precios en funerarias y negocios de venta de oxígeno, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Maclovio Murillo Chávez.

Ese día, los regidores también acordaron pedir a las tiendas de conveniencia como Oxxo, Del Río, Superette y demás que exijan a sus clientes y personal el uso obligatorio y correcto del cubrebocas para acceder a las instalaciones.

“El exhorto una vez aprobado por Cabildo se certifica y se les notifica a las autoridades interesadas, en este caso Profeco y tiendas, y ya que lo reciben ellos ahí pueden atenderlo, o pueden no atenderlo, es que es un exhorto, no una petición, no es algo vinculatorio, no obliga”, explicó el funcionario.

Dijo que, en este caso, al enviarlo a las instancias correspondientes, el Municipio espera que se atienda.

“De alguna manera al llegarles el exhorto influye de alguna manera en que ellos lo adopten o no”, mencionó Murillo.

Agregó que, en el caso de Profeco, el requerimiento es relativo a la función que realiza la dependencia, “a veces sí dan una respuesta e intensifican un poco esa labor, esperemos que así suceda”.

En el asunto de los cubrebocas, expuso que la semana pasada el Congreso del Estado aprobó la “Ley Cubrebocas”, la cual obliga a los ciudadanos a portarlo.

“Ahí tenemos que coadyuvar todas las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se aplique la ley”, mencionó.

“Se ha observado que en las tiendas de conveniencia no se han apegado a los lineamientos, como el uso de gel (antibacterial), toma de temperatura, tapetes y uso correcto del cubrebocas”, mencionó la regidora Mónica Mendoza.

El jueves pasado, el Congreso del Estado aprobó el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública y dentro de establecimientos públicos o privados, entre las medidas para prevenir la propagación del contagio de la Covid-19 en la entidad.

El dictamen de Ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus, propuesta por el gobernador Corral Jurado, plantea multas de hasta 434 pesos para ciudadanos y de mil 303 pesos para empresas, además de 12 horas de cárcel en caso de incumplir estas disposiciones.

