Sin resolver, demandas de profesionales de la Salud

Ciudad Juárez— Luego de las protestas en 11 unidades médicas del Estado para exigir a las autoridades mejores condiciones de trabajo, así como el pago oportuno de sus prestaciones, personal del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (Sutichs) aseguró que tras una reunión con Hacienda estatal, no se ha logrado una solución a las problemáticas, a pesar de que el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela, aseguró que la cobertura de los adeudos hacia el personal estaba en proceso.

César Olivas, delegado sindical del Sutichs, señaló que las protestas del lunes en Juárez, Chihuahua, Delicias, Parral, Jiménez y Cuauhtémoc fueron referentes al pago puntual de su aumento salarial, el cual no ha sido cubierto, aun cuando Gobierno del Estado, a través de oficio, se comprometió a hacerlo el día 6 de noviembre del presente año.

“Lamentablemente, Hacienda no quiere dar su brazo a torcer, esperan que sigamos cargando la pandemia en nuestros hombros, y sin el pago cumplido de nuestro salario, nuestra secretaria general, nos ha informado que, tras una mesa de diálogo, las autoridades pretenden demorar el pago y cubrirlo en dos partes hasta diciembre”, comentó.

“Nosotros ya no creemos en la palabra del Gabinete estatal, ni en la del gobernador Javier Corral, sin embargo, tenemos a la ley de nuestro lado, pues en el Código Administrativo de Chihuahua, en el artículo 102 se especifica que se dará preferencia al pago de los trabajadores antes que cualquier erogación”, agregó.

Ante los reclamos de médicos, enfermeras y trabajadores de otras áreas de la salud, Valenzuela Zorrilla comentó ayer en conferencia de prensa que todas las peticiones realizadas por los empleados serían escuchadas, con la intención de llegar a un acuerdo con ellos.

“Hay que escuchar a todas las personas que tengan una observación al desarrollo de la atención que se da en los hospitales, entiendo que lo hacen por mejorar las condiciones de trabajo y dar una mejor atención a los pacientes, pero existen canales de diálogo que están abiertos y que atenderán puntualmente cada una de las peticiones, siempre y cuando vayan en ese sentido”, comentó.

“Respecto a las protestas, se hizo hincapié en el retraso del pago de un retroactivo, el cual ya está en proceso. También debo decir que ya se llevó al Hospital de la Mujer algunas cajas con equipo de protección para el personal, porque es importante que los trabajadores estén bien cuidados, es una prioridad”, argumentó.

‘Estamos sufriendo los abusos del Gobierno’

Sobre las declaraciones del funcionario, el delegado sindical exigió a Valenzuela Zorrilla asegurarse en la ciudad de Chihuahua sobre el proceso para el pago de las prestaciones de médicos y enfermeras, reiterando que no existía ningún acuerdo por parte de la autoridad.

“Que nos garanticen que existe ese proceso, porque estamos sufriendo los abusos del Gobierno; ellos son muy puntuales para tomar el ISR desde antes que nosotros metamos mano a nuestro salario”, comentó Olivas Jaramillo.

“No pueden decir que no existe el presupuesto, cuando vemos vialidades completamente destruidas por inversiones de obra pública sin sentido, como es la del BravoBús, que aquí enfrente del hospital se anuncia con pancartas una inversión mayor a los 58 millones de pesos, lo que vemos como un insulto al Sector Salud y a todos los trabajadores al servicio del Estado”, puntualizó.

De acuerdo con información del Sutichs, trabajadores de al menos 11 unidades médicas en todo el estado se encuentran en la misma situación, de las cuales en Ciudad Juárez destacan el Hospital de la Mujer, Hospital General, Hospital Civil Libertad y la Clínica San Agustín.

El lunes, más de 100 trabajadores del Hospital de la Mujer tomaron la avenida Paseo Triunfo de la República, bloqueando por varios minutos el cruce con la avenida Adolfo López Mateos y posteriormente la intersección con avenida Plutarco Elías Calles, mientras que una cantidad similar se plantó afuera del Hospital General en señal de protesta ante esta situación.

Rubén Meza, secretario general del Sindicato de Médicos Enfermeras y Empleados del Ichisal (Smeeich) afirmó que las cosas no han avanzado a favor de los llamados ‘héroes de la salud’, por lo que reiteró en la decisión de paralizar el Hospital de la Mujer si no se resuelve la situación.

“La protesta del lunes fue organizada por el Sutichs, nosotros nos solidarizamos y unimos a ellos, la información que tenemos es que la comisión negociadora en Chihuahua no pudo avanzar a nuestro favor, por lo que no hay pago correspondiente al retroactivo”, dijo.

“Existe una irresponsabilidad e insensibilidad del Gobierno, por lo que nos están orillando a parar el hospital esta misma semana si no se resuelven las cosas, y en un momento en el que no queremos hacerlos por cómo está la situación, pero a esos no están obligando”, concluyó.

