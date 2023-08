Sin pretextos estudian sobre escritura

Ciudad Juárez.- “Nunca es tarde, yo empecé a escribir a los 50, soy ingeniera, pero al principio en mi trabajo me hacían bromas pesadas, y decían: va a escribir “aquel caracol que va por el sol”; a veces los mismos adultos limitan a los otros, pero a estas alturas ya no me importa, y esto me llena mucho, incluso ahora ya recibo felicitaciones de mis compañeros, y me dicen que comparta mis textos para sus hijos y para sus nietos”, expresó Nora Zepeda Gómez, quien toma el taller “Pre Textos Literarios”, impartido por la escritora Elpidia García Delgado, en el Museo de la Revolución de la Frontera (Muref).

El taller de escritura creativa tiene como propósito fomentar la cultura, el amor por los libros y la lectura, a través de textos sencillos, divertidos, para que en un futuro las personas puedan convertirse en escritores, explicó la escritora.

“Con esto queremos animar a las personas porque en el futuro pueden convertirse en escritores, entonces, eso es muy importante para nuestra ciudad porque los textos que se producen luego son muy valiosos”, expuso.

Comentó que anteriormente se impartió el taller “Mi Ciudad es un Sol”, del cual surgieron textos que hablan sobre la ciudad.

“Ahí hay un acervo para la memoria de nuestra ciudad, y esperamos verlo publicado pronto para que se pueda ver reflejado”, mencionó García Delgado.

Al concluir “Pre Textos Literarios”, se espera que haya una publicación de la producción literaria por parte del Muref, agregó.

Para la escritora uno de los impedimentos para acercarse a la escritura es pensar que es difícil, sin embargo, al acudir a los talleres descubren que cualquier persona puede escribir sus historias.

Añadió que aprender sobre literatura y lectura también les ayuda a los jóvenes durante su vida académica, y en los adultos permite que inculquen a sus hijos los hábitos de la lectoescritura.

“Yo creo que en la medida que avance y que haya más interés, que realmente haya apoyo para este tipo de talleres, ayudará a las familias, y principalmente a los niños más pequeños para que en lugar de estar en los celulares o con las redes se interesen por los libros”, explicó García Delgado.

Dijo que a pesar de que las instituciones trabajan con recursos limitados para la publicación de libros siempre se pueden buscar maneras para difundirlos.

A Nora Zepeda Gómez, cuentista infantil, ya se le publicaron tres antologías en concursos, y una más del evento del año pasado denominado “Vientos de la literatura en el desierto”.

La publicación contiene tres antologías en el libro “Voces para soñar”, de la editorial Momo, que coordinó Elmar Trevizo, añadió.

“Creo que faltan cuentos en donde los niños se diviertan, porque los adultos siempre quieren enseñar –los maestros, los tutores– y los niños sólo quieren tomar un libro para reírse”, dijo la entrevistada.

El taller es dirigido para personas de 16 años en adelante, y se impartirá durante cinco sábados, de 12 del mediodía a las 2:00 de la tarde.

