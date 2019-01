Sin operativo especial en Juárez por nueva medida

Ciudad Juárez— No se ha desplegado en esta frontera ningún operativo especial como en Tijuana para recibir a migrantes devueltos a México por Estados Unidos en tanto esperan juicio de asilo político, dio a conocer la Policía Federal.

“Seguimos con operativos normales y no hay ningún aviso de la CBP que aquí ocurra ese ensayo…. de hecho no hay nada claro”, dijo uno de los mandos de la dependencia federal que por protocolos solicitó no publicar su nombre.

El Gobierno de Estados Unidos comenzaría esta semana a regresar a México por la frontera de Tijuana a los connacionales y extranjeros de países centroamericanos que pidieron asilo político el presente año y que por disposiciones oficiales no les van a permitir esperar un fallo de la corte en territorio estadounidense, según reportaron agencias noticiosas.

En Ciudad Juárez la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración mantienen comunicación permanente con Control de Aduanas y Protección Fronteriza de la vecina ciudad de El Paso, Texas y no se ha hablado de esa estrategia, dijo el mando entrevistado ayer.

Agregó que de forma conjunta siguen trabajando en la organización de grupos de extranjeros y nacionales albergados por la Casa del Migrante en esta localidad.

Lo anterior para que no exista necesidad de que estas personas permanezcan formadas en los puentes internacionales a la espera de su turno.

La política del Gobierno del presidente Donald Trump fue anunciada el 20 de diciembre, y en ella se ordenó devolver a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos para que esperen en México mientras se procesan sus solicitudes de asilo en los tribunales de inmigración de ese país, según se ha interpretado.

Medios internacionales citaron que el portavoz de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, dijo el pasado viernes que Estados Unidos enviaría de manera unilateral un primer grupo de centroamericanos a territorio mexicano a través de Tijuana.