Sin medicamento, comida ni justicia

Ciudad Juárez— Mientras el cáncer y la depresión por la ausencia de su hija la consumen, María Modesta Rosa Gómez Suárez, de 67 años, deambula por las oficinas estatales en busca de auxilio.

El dolor físico le impidió dormir la noche del miércoles, dijo la mujer que cargaba un morral en el que guarda sus documentos importantes, entre ellos la pesquisa con la foto de su hija Claudia Antonia Núñez Gómez, desaparecida desde el 2007.

La madre de familia, que ha bajado de peso drásticamente en los últimos años, ayer se levantó muy temprano para trasladarse desde su casa, ubicada en el Kilómetro 20, hasta la farmacia del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal).

En el lugar entregó la receta emitida por el siquiatra Efrén Holguín desde el pasado 17 de enero y le informaron que había desabasto del medicamento prescrito: olanzapina, un antipsicótico atípico y vitaminas. Sólo recibió 10 unidades de paracetamol.





Confía en Dios para sacar adelante a su nieto

Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II, dijo desconocer el motivo por el cual se carece del medicamento controlado y las vitaminas y empleados de la farmacia, que pidieron la reserva de su nombre para evitar represalias, expusieron que son muchos los medicamentos que se carecen en el Ichisal.

Doña Modesta abordó el camión para trasladarse a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, ubicadas en el Parque Central, para preguntar por su despensa mensual que recibe como madre de una hija desaparecida.

Ahí el personal le pidió que “se diera una vuelta mañana”, ya que de momento no tenían los alimentos que le entregan cada mes, con un valor estimado en los mil pesos.

Autoridades estatales refirieron que el dinero electrónico que reciben las madres de mujeres desaparecidas será entregado a más tardar hoy viernes.

Agotada, María Modesta se sentó en una banca y contó que aún le faltaba acudir ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), para preguntar por los avances en la investigación para localizar a su hija Claudia Antonia Núñez Gómez, desaparecida desde el 2007.

“Estoy muy desesperada, sin medicamento, sin comida y sin justicia”, dice al punto del llanto la mujer que asumió la crianza de sus nietos ante la ausencia de su hija, quien padecía esquizofrenia y en un descuido se salió de la casa ubicada en el kilómetro 20. La mujer confió que pidió prestado para “sus ruteras” para poder realizar los trámites que ayer hizo.

“Y ahora, para mala suerte, me llegó el recibo de luz por más de 4 mil pesos”, dijo compungida. “No tengo idea de cómo voy a pagar. ¿Qué voy a hacer?”.

Explicó que su consumo de la energía eléctrica es de doscientos pesos por bimestre, por lo que desconoce el motivo del aumento.

“En mi casa tengo unos cuantos focos y un refrigerador chiquito, nosotros usamos calentón de leña porque ni para el gas tenemos”, refirió preocupada por el adeudo, ya que ella no labora y su nieto de 17 años no ha logrado conseguir empleo por su minoría de edad.

“A veces me desespero mucho, parece que ya no puedo más, pero luego le pido a Dios que me siga prestando vida para sacar adelante a mi muchachito (su nieto) y que me ayude a encontrar con vida a mi hija”, dijo casi como súplica doña Modesta.





[email protected]